【驅魔使者】朴敘俊願意作不同挑戰　想觀眾感受他多樣魅力

韓國電影《驅魔使者》由風靡亞洲的「副會長」朴敘俊、新生代演員禹棹煥、大前輩安聖基共同主演，更請來早前出演《上流寄生族》的崔宇值友情演出。 《驅魔使者》被譽為韓版《魔間行者》，加上自《與神同行》後，韓國陸續推出不少神幻題材的影視作品，《The Guest》、《附身》以及電影《婆娑訶》都很受歡迎，而《驅魔使者》將於下週在韓國上映，香港則於8月22日正式獻映！

朴敘俊成為驅魔使者前，是一位MMA選手，觀眾又可以見到他的爆肌身材！（劇照）

今次朴敘俊在戲中重現電視劇《三流之路》的MMA選手造型，再次大曬爆肌身材之外，還有一個Biker look型爆現身，相信粉絲們又會睇到心心眼大爆發！同時朴敘俊早前更表示這是個非常值得挑戰的角色，因為動作以外還有很多內心戲，所以對電影非常有信心，早前更特意拍片呼籲觀眾們快快欣賞他們的最新預告！

朴敘俊除了MMA選手造型外，更會以型爆Biker look登場。（《驅魔使者》劇照）

《驅魔使者》斥資90億韓圜（約6千萬港元），堪比荷里活的製作規模，在最新預告中可見很多驅魔電影的黑暗元素：漫天烏鴉，邪惡的紅眼睛，神秘祭壇等等，將會講述朴敘俊如何遇見安神父後再成為驅魔使者，一起對抗「黑主教」的惡勢力！

新生代演員禹棹煥將會扮演反派。（《驅魔使者》劇照）

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《驅魔使者》最新預告