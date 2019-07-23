【驅魔使者】邀DC漫畫封面大師創作海報　朴叙俊出post︰非常高興

特技媲美《與神同行》的《驅魔使者》，將於7月尾在韓國上映！事前朴叙俊在預告大騷身材已經夠晒話題，而電影公司都對套戲非常重視，連海報都要精心設計，特意邀請曾為DC漫畫封面視覺藝術大師James Jean，為《驅魔使者》手繪特別版海報，而大師的前作更加有《忘形水》（The Shape of Water）、《媽媽！》（Mother！）等！

James Jean有為DC漫畫繪畫封面。（影片截圖）

James Jean是台裔美籍畫家，多次榮獲美國最具代表性的漫畫獎「Eisner Award」以及「Harvey Awards」的最佳封面藝術獎。曾為DC漫畫繪製封面，又為《媽媽！》及《忘形水》畫過特別版海報。今次《驅》導演金周煥親自邀請James Jean，並希望海報集中在角色的特徵，海報中見不少被魔鬼附身的角色，一律以紅眼展示出來，而主角朴叙俊則以神秘淌血傷痕現身。James Jean表示：「《驅魔使者》是一部獨特的電影，因為裡面融合了不同的類型風格，這是我在韓國電影中所未見過的。」

James Jean剛在韓國首爾舉行大型個人藝術展覽，在展覽中亦有展出《驅魔使者》海報，並附有親筆繪製的手稿草圖。而朴叙俊近日也在自己的社交媒體中，上傳他與James Jean繪製的《驅魔使者》海報的合照，對James Jean表示謝意：「今日參與展覽非常高興！」可見《驅魔使者》以接近荷里活的製作規模，打造今年最刺激與神幻的韓國電影。