【從前，有個荷里活影評】昆頓太貪心變拖戲　3大要角竟從未同場?

被譽為美國鬼才導演的昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino，簡稱QT），他的電影具有獨特風格，元素豐富，每一部作品都會有其特色之處，從他首部自編自導的《落水狗》（Reservoir Dogs）至今，都會發現到他對於暴力美學的掌握，黑色幽默的格調，字字珠璣的對白，建立了他的個人特色。是夜觀看塔倫天奴繼2015年的《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight）後，第九部自編自導的電影作品，這次他以《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood） 帶着觀眾走到60年代那荷里活電影的美好時代，回看那時的喜與悲，向荷里活致敬，真實與虛構的互相融合，寫下了一部送給電影的情書。

《從》片故事講述在1969年的荷李活，紅極一時的電視連續劇明星Rick Dalto（里安納度狄卡比奧 飾），一心打算勇闖荷李活，成為大明星。可是，Rick未能迎合當時的荷李活轉變，頓時成為了過氣明星。他跟替身Cliff Booth（畢彼特 飾）一直形影不離，他們之間的關係，並不只是工作上的拍檔，甚至建立了友好的感情。著名導演波蘭斯基與他的妻子Sharon Tate（瑪歌羅比 飾）剛好搬到Rick的家旁，縱使二人成為鄰居，但是他們並沒有真正的見過面，直到這一晚，他們第一次相見…

按圖看《從前，有個荷里活》劇照▼

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只要一提塔倫天奴的電影，心裡即時就會想起《危險人物》（Pulp Fiction），這部當年成為康城影展最高榮譽金棕櫚獎的電影，以獨特的敘事形式，非主線的描寫手法，加上多場令人讚歎不絕的情節而成為經典。無疑，這是他的一部很重要的電影。後來他執導的電影，也成為很多影迷心目中的近代經典，包括《危險關係》（Jackie Brown）、《標殺令》系列（Kill Bill）、《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）等等。不過，近年他幾部作品似乎大不如前，無論是題材或是風格上，相繼欠缺驚喜，直到相隔多年後的《從》片，以60年代荷里活的背景，配以Manson Family的事件，其實是有期待的。

當知道此片是塔倫天奴再次跟里安納度與畢彼特合作，加上也是兩位演員首次合作的長片作品，其實是滿懷期待的。《從》片貫徵了塔倫天奴的電影結構與模式，繼續懷舊的格調，劇情創意十足，大量對白的貫穿，是一部很塔倫天奴式的電影。電影開始是以一段黑白的訪問片段，帶出Rick Dalto與Cliff Booth二人之間的友好關係，接著以不少的篇幅描寫在荷李活片場裡所發生的二三事，遇見不同的大明星，展現出五光十色的荷李活風采。

電影開始是以一段黑白的訪問片段，帶出Rick Dalto與Cliff Booth二人之間的友好關係，接著以不少的篇幅描寫在荷里活片場裡所發生的二三事，遇見不同的大明星，展現著五光十色的荷里活風采。（《從前，有個荷李活》劇照）

眾所周知，塔倫天奴是一位戲迷，《從》片所描述的是荷里活電影的黃金時代，這也是一部向荷里活致敬的電影。因此，電影中出現了多位當時的明星，包括李小龍、波蘭斯基、他的妻子Sharon Tate…當時只有26歲，事業與愛情得意的她，卻被Manson Family闖入家中殺害，事件轟動整個荷里活，塔倫天奴則以這個時期作為電影的背景，寫下了他對電影（或是Sharon Tate）的一封情書。

電影揉合了真實與虛構的情節，片中出現了不少的真實演員名字，反而主要的兩位角色卻是虛構人物，兩者的融合，為影片增添了趣味。除此之外，電影中亦出現了一些舊日電影的片段，當中最為深刻的一場，是片中的Sharon Tate走到戲院，觀看她與Nancy Kwan（關南施，本名關家蒨）的《風流特務勇破迷魂陣》（The Wrecking Crew），她一邊看着自己的演出，一邊留意到觀眾的反應。

無疑，塔倫天奴仍然十分固執，總是要以兩個半小時的故事篇幅描寫，若然觀眾對於60年代荷李活電影認識不深的話，觀看《從》片時確實會引來有不少的問號。電影的故事性不強，甚至是覺得情節上是有點散亂，所謂的鬆散並不是舊日塔倫天奴電影中的舖陳，創意亦不突出，加上冗長的劇情，影響了對此片的可觀性。幸而，電影的最後30分鐘，卻是電影的精髓所在，那荒誕、黑色、怪雞的情節，為電影生色不少。

今次是里安納度與畢彼特首次在電影中的合作，雖然是第一次，但在片中已經看到他們之間的火花，二人在片中表現得收放自如，演活了兩個角色的神情和舞動。而首次跟塔倫天奴合作的瑪歌羅比，她把Sharon Tate這角色那美艷動人的特質，展現得天衣無縫，其可愛的笑容總是逗人喜愛。雖然3位的表現很好，但是他們三位… 除了兩位男主角之外，他們其實並沒有同場的演出，唯一一場是最後里安納度與瑪歌羅比，其實是有點可惜的。除了他們三人之外，片中還有不少令人驚喜的客串，包括阿爾柏仙奴（Al Pacino）、卻羅素（Kurt Russell） 、狄歌達芬寧（Dakota Fanning）等等，片末還看到有Tim Roth的名字，但是他的戲份最終被刪剪了，希望日後能夠再看得到。

除了兩位男主角之外，瑪歌羅比與他們三個人其實並沒有正式同場的演出，唯一一場是最後里安納度與瑪歌羅比，其實是有點可惜的（IMDB）

縱使，看畢《從》片後，總是覺得有點不對勁，亦覺得今次塔倫天奴（又）是有點長氣，但是電影仍是有些可取之處，尤其是他對於事實與虛構兩者的取捨，以其敘事的形式詮釋，是帶來一點的驚喜。不能否認，《從》片是塔倫天奴9部執導的電影中，題材最為認真的一部，他以真實與虛構兩者的融合，故事的結局亦是令人意想不到，結尾的收筆讓電影留下美好的時光。

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