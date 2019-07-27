【復仇者聯盟4】再爆鐵甲奇俠死後催淚畫面　美國隊長虛脫下跪

Marvel Studio人氣鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）熱潮雖有冷卻，但依然有不少絕密花絮、片段和後續消息流出，令大家都需要持續關注最新發展以及MCU第4階段。近日Marvel方面公開了《復仇者聯盟4》的絕密片段，正是由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演「鐵甲奇俠」（Iron Man）死後一刻！

「鐵甲奇俠」啪手指救世後光榮離世。（影片截圖）

外媒《USA TODAY》香港時間昨晚（26日）公開了《復仇者聯盟4》「鐵甲奇俠」啪手指救世後的一幕，本來他的離去已經令戲內戲外的人十分不捨，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far From Home）的戲內市民也自發悼念「鐵甲奇俠」，而契仔一樣的「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）同樣難以接受他的離去，身負重任的他初初都嘗試逃避現實，而戲外則有不少粉絲向Marvel聯署，希望Marvel讓「鐵甲奇俠」翻生。

「鐵甲奇俠」死後，「小辣椒」喊得傷心欲絕。（影片截圖）

說回絕密片段，羅素兄弟將「鐵甲奇俠」死後一幕公開，雖然這幕在正片中被剪走，但再次回看心裏仍是相當震撼！在「鐵甲奇俠」死後，「小辣椒」喊得傷心欲絕，為他獻上最後一吻，同場的超級英雄包括：「美國隊長」（Captain America）、「雷神」（Thor）、「鷹眼」（Hawkeye）、「黑豹」（Black Panther）、「Marvel隊長」（Captain Marvel）、「涅布拉」（Nebula）、「星爵」（Star Lord）、「女武神」（Valkyrie）、「蟻俠」（Ant-Man）、「黃蜂女」（Wasp）、「奇異博士」（Doctor Strange）、「嘉魔娜」（Gamora）、「螳螂女」（Mantis）、「紅女巫」（Scarlet Witch）、「寒冬戰士」（Winter Soldier）、「飛隼」（Falcon）、「黑豹妹Shuri」、Wakanda女將軍Okoye和Drax the Destroyer等人，他們先後向「鐵甲奇俠」下跪致敬，場面震撼人心之餘更是憂傷。

在場所有超級英雄前後向「鐵甲奇俠」下跪致敬。（影片截圖）

Marvel今次除了公開絕密片段外，更加碼送多幾張高清Wallpaper俾粉絲，包括有鐵甲奇俠啪手指、美國隊長拎盾牌加雷神之鎚、變形俠醫啪手指、2019年美國隊長vs 2012美國隊長、鷹眼和黑寡婦頭貼頭、雷神手持雙鎚對付魁隆、美國隊長甜望Carter Peggy、三大巨頭大戰前一刻、還有美國隊長一人獨自面對魁隆軍隊的場面，每一幕只看圖都歷歷在目，令人即刻想再睇多次《復仇者聯盟4》啊！

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