【星際任務】畢彼特型爆首演太空工程師　獲選威尼斯影展競賽電影

由荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）主演的《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）現正上映中，除此之外他更主演另一套科幻太空電影《星際任務》（Ad Astra），該戲將會於9月上映，是繼《星際啟示錄》（Interstellar）、《登月第一人》（First Man）及《流浪地球》後，再度引人關注的太空電影。

畢彼特首次扮演太空工程師。（電影公司提供）

《星際任務》於日前獲選為本屆威尼斯影展競賽電影之一，由導演占士加利（James Gray）編導，同劇更有《黑超特警組》系列奧斯卡最佳男配角湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones），畢彼特將會扮演一名患輕度自閉的太空工程師，再次執行當年父親未完成的任務，更會在太空尋找有機會仍然生還的父親。

不過似乎畢彼特愈查愈覺得背後有重大陰謀，在太空中又要面對很多挑戰，而且他的任務關乎地球存亡，需要他出手解開威脅地球存亡的秘密，究竟畢彼特最後會如何呢？

畢彼特首次扮演太空工程師。（電影公司提供）