【雙魂】為女兒衛詩雅報仇　吳浣儀斧頭斬老闆：唔識就力胸口痛！

由衛詩雅、林德信主演，吳耀漢、吳浣儀、關寶慧演出的驚慄懸疑電影《雙魂》入圍參展「韓國富川國際奇幻電影節」、「紐約亞洲電影節」及「波隆那亞洲電影節」，電影將於8月22日在香港正式上映。今次電影特別去到馬來西亞取景，其中最搶鏡得必定是衛詩雅被工廠老闆「強暴」的事被揭破，更於戲中飾演其母親的吳浣儀上演「復仇者母女」。雖然吳浣儀與衛詩雅於戲中的母女關係麻麻，不過當她得悉女兒被侵犯後，即性情大變，更在工廠內拿着斧頭，發狂追斬工廠老闆，決心為女兒報仇。經過連番肉博後，工廠老闆難逃一死，最後更死在衛詩雅的兇殘報復手法上。

提到拿着斧頭為女報仇，甚少拍動作戲的吳浣儀透露在拍攝期間不小心撞倒︰「因為我唔係拍開動作戲，呢場戲都幾辛苦，拎住個大斧頭不斷去追斬。拍攝時自己冇為意，因為自己唔識就力，可能撞到張櫈，返到去覺得胸口有少少痛，不過唔係好嚴重，自己為藥酒敷下隔幾日冇咩事。」



至於衛詩雅直言戲裡導外都視吳浣儀為母親，當得悉對方撞親即致電慰問︰「我哋平時談話已經好似母女，因為佢嘅仔女同我差唔多大，所以好易投入角色。佢係超超好媽媽，拍完套戲都有約佢同佢個仔三個去食飯，好sweet 。」講到戲中向工廠老闆復仇成功，衛詩雅直言拍攝時相當興奮︰「拍攝時我好enjoy同投入，真係有少少變態，而且睇playback又好興奮，因為自己比較鍾意殘酷、好多血嘅角色，因為現實中完全接觸唔到，諗番都想拍多次。」