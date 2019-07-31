《吉卜力的動畫世界》下月開幕　率先睇立體場景設計手稿

日本知名動畫製作室吉卜力工作室（Studio Ghibli）自1985年成立至今，為影迷創造出多部經典作品，當中包括其工作室首部作品《風之谷》、《天空之城》及《哈爾移動城堡》等。香港吉卜力粉絲可以在下月親身走入電影，並化身電影主角。

吉卜力工作室製作的經典作品《天空之城》，香港粉絲可以在下月親身走入電影中。（《天空之城》劇照）

吉卜力工作室是由動畫電影導演高畑勲導演和宮崎駿導演在1985年成立的動畫工作室，迄今已製作24部動畫電影作品，陪伴不少香港人成長。而] 香港吉卜力粉絲期待已久的《吉卜力的動畫世界》將在下月3日開幕，屆時會場內將會展出多部經典作品的立體場景，當中包括《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變狸貓》、《幽靈公主》、《千與千尋》及《哈爾移動城堡》，讓影迷親身走進電影，並化身電影角色，盡情跟戲中主角拍照，重溫童年回憶。

《千與千尋》迷你立體場景，是香港限定。

是次展覽由吉力卜工作室原創設計，而且日本團隊原班人馬專誠飛到香港監督及參與組裝過程，甚至以手繪壁畫方式親自上色，務求將最原汁原味的吉卜力呈現給香港粉絲眼前。從設計原稿中的場景雛形經已感受到工作室對每一項細節都非常講究，並展現出他們一絲不苟的「匠人精神」。

場景設計原稿明信片，每張售價20元。

點擊率先欣賞場景手稿設計圖：

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除了場景設計原稿明信片外，入場的觀眾絕對不能錯過幻燈片紀念禮盒套裝，是香港站的限定精品。每張幻燈片都是以最原始的暗房吊掛沖洗方式完成，純手工方式製作，嚴格控制溫度和時間。盒內一共有九張幻燈片，全是精選的吉卜力經典動畫場景，包括《哈爾移動城堡》全貌、《魔女宅急便》中琪琪的麵包店等，鍾愛吉力卜的粉絲切勿錯過。