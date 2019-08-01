《Irishman》預告曝光　羅拔迪尼路阿爾柏仙奴繼《盜火線》再合作

影音串流平台Netflix早前為《羅馬》造勢進軍奧斯卡，最後成功奪得多個獎項，包括最佳外語片、最佳導演及攝影獎項，算是歷年來得到最好的成績。為再戰奧斯卡，Netflix即將推出年度鉅作《The Irishman》，電影由被譽為史上最偉大導演之一的馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演，而Netflix終於在昨晚發布了電影首支預告，雖然沒有確實的推出日期，但預計會在秋季上架。

羅拔迪尼路就相隔23年，再度跟馬田史高西斯合作。（電影海報）

《The Irishman》製作費高達16億港元 將安排戲院上映

電影主要講述美國著名工會領袖Jimmy Hoffa（阿爾柏仙奴飾）於1975年離奇失蹤後疑遭殺害的真人真事，而Joe Pesci飾演的黑幫首領就聘請綽號「The Irishman」的Frank Sheeran（羅拔迪尼路飾）暗殺對方。在預告片中，有不少動作場面，而羅拔迪尼路亦由年輕演到老年，片段上載短短15小時已經有超過220萬點擊，相信觀眾都個這對經典電影組合非常期待。

根據外國傳媒報道，《The Irishman》電影耗資兩億美元（折合約16億港元），比起耗資3000萬美元（約2.3億港元）為《羅馬》（Roma）進軍奧斯卡金像獎造勢更加厲害。有消息指，今次除了在Netflix上架，亦會在戲院小規模放映。另外，今次是阿爾柏仙奴首次拍攝馬田史高西斯的電影，而羅拔迪尼路就相隔23年，再度跟導演合作，更是兩大影帝，繼《教父續集》（The Godfather Part II）、《盜火線》（Heat）及《Righteous Kill》後第4次合作，是近年最令影迷期待的電影。