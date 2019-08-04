【哪吒之魔童降世】內地票房大勝《獅子王》　哪吒有三大戰鬥形態

內地動畫《哪吒之魔童降世》，上映後氣勢如虹，內地票破突破22億人民幣(截止8月4日)，比起《獅子王》內地票房足足多了一倍，成為今年內地電影的黑馬，電影主角雖然是觀眾熟悉，「封神榜」的哪吒，但那黑眼圈、嘴藐藐，一身不良少年造型，卻是顛覆傳統，而且故事內裡隱隱透著反抗命運，不被強權折服，最終哪吒戰勝惡勢力，成就一番大業，在現時社會氛圍下，看來特別有感受。

黑眼圈哪吒一臉賴皮，仿如一個小混混。（劇照）

哪吒曾是一個天真無邪的小孩，卻因為是魔丸轉世，被世人誤解唾棄，視他為混世魔王，雖然哪吒人見人憎，但最終卻戰勝東海龍王代表的惡勢力，救了所有人。故事講述天地靈氣孕育出一粒力量強大的混元珠，被元始天尊提煉成靈珠及魔丸，天尊原本設定是將靈珠托生成李靖兒子，魔丸則在3年後被天雷所滅，想不到申公豹將靈珠和魔丸掉包，最後李家生出了哪吒，哪吒自小被視為魔王，又有天雷降身的厄運，而他最好朋友龍王三太子敖丙，卻是他一生死敵，究竟哪吒如何對抗強權加諸他身上的不公平命運？留待觀眾慢慢入場欣賞，但《哪吒之魔童降世》的內地票房，已經突破22億人民幣，可謂內地動畫的奇葩。

李靖知悉兒子是魔丸托世，一直將兒子禁錮在家，相當殘忍。（劇照）

《哪吒之魔童降世》高清美圖：

+ 10 + 9 + 8

主角多變的表情神態，內地動畫做得十分出色。（電影官方微博）

電影內容結構嚴謹，在CG特技上尤其出色，打鬥場面甚為流暢，刺激度爆燈，而且哪吒有三個形態，先是黑眼圈、瀏海頭，一副不良少年的造型，頸上戴著「乾坤圈」是用來封印哪吒強大的力量，而解除乾坤圈封印後，哪吒會以少年形態現身，雖然力量幾何級數遞增，卻進入殺戮破壞的暴走狀態，而最終的覺醒形態，是變成六臂哪吒，戰鬥力強勁外，還有三大法寶，包括混天綾、火尖槍及風火輪，完全體的哪吒確是型到爆裂，今次新哪吒的成功，內地傳統神仙戰將的大IP，未來肯定陸續有來。