【獅子王】美高梅電影獅頭Logo用真獅子拍攝　歷代Leo咆哮交足戲

迪士尼真人版電影《獅子王》，將觀眾童年回憶搬上大銀幕，電影由拍攝團隊於VR攝影棚完成，換言之觀眾睇到的動物角色及場景，均是由CG電腦特技製作。不過講到獅子演員，原來大家睇戲時，美高梅電影公司的獅子咆哮Logo，並非電腦特技，而是用真正獅子拍攝，網上還流傳著拍攝時獅子被五花大綁的相片，聽落相當不人道，究竟真相係點？下文為大家揭曉。

美高梅電影獅頭Logo，經歷了七代獅子演員。（Youtube影片截圖）

對比起全用CG電腦效果製作的《獅子王》，美高梅電影公司的電影Logo，真正用獅子拍攝，甚至連咆哮都是真正現場收音，睇咁耐戲大家有否留意到呢？由1924年開始，美高梅就用獅頭做Logo，由Howard Dietz設計，而首位獅子演員是Slats，當時只是拍攝默片，所以Slats只是呆望著鏡頭，完全沒有吼叫。直至1924年美高梅開拍有聲電影《南海白影》，Slats終於可以退役，換上另一頭獅子Jackie，而且會發出吼叫聲，亦開始了獅子咆哮Logo的版本。

網上流傳拍攝獅頭Logo，獅子要被五花大綁，真相又是如何呢？（Youtube影片截圖）

下圖解開獅子被五花大綁之謎：

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Jackie之後，另一頭獅子Telly已在悄悄開工，原來是拍攝彩色電影的Logo，至1932年再換上另一頭獅子Coffee，而1934年的獅子Tanner，被美高梅採用了足足22年，之後是只服務了兩年的George，但卻有頭部擺動不同方向的兩個版本，直至1957年開始登場的Leo，該版本一直沿用至今，但也有吼叫兩聲及三聲的不同版本。網上一直流傳拍攝獅頭Logo，獅子要被五花大綁，萬獸之王變了慘慘豬，但原來網上流傳的獅子被綁相片是合成照，原相是獅子要接受磁力共振檢查身體，只是被網民P上了美高梅的標誌，才有這個美麗的誤會。