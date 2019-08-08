【搶錢大屍殺】男主撞樣當紅oppa　愛情線似宋仲基《狼少年之戀》

韓國喜劇喪屍電影《搶錢大屍殺》（韓文：기묘한 가족）今日上映，劇中除了完美重演車內放煙花一幕，劇情仲有點似2012年上映、由宋仲基和朴寶英主演的《狼少年之戀》，男主角同樣不是正常人，前者是喪屍，後者則是狼少年，兩對情侶同樣發展出一段令人不可思議的感情線。

李秀敬對鄭家藍的照顧令兩人都日漸生情。（《搶錢大屍殺》劇照）

女主角都跟非人類戀愛

《搶錢大屍殺》：

男主角鄭家藍是一名感染了喪屍病毒的男子，鍾愛食大椰菜，跟長年在鄉村長大的細女李秀敬日漸生情，李秀敬帶他去剪髮、買衣服和食大椰菜以外的食物，在緊要關頭尚有「人性」的鄭家藍英雄救美幫助李秀敬。

宋仲基同樣以爛衫爛褲登場，沒辦法跟人溝通。（《狼少年之戀》 劇照）

《狼少年之戀》

宋仲基是一名狼少年，朴寶英由刷牙、食飯、綁鞋帶、着衫等等逐樣教他，更親自幫他剪頭髮，希望他像個正常人生活，而在朝夕相處之下同樣產生了微妙情感。

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1米8鮮肉oppa鄭家藍

在《搶錢大屍殺》中，鄭家藍剪髮後即時變返典型靚仔oppa，外貌更有幾分似正在當兵的金秀賢！鄭家藍183cm高，外貌一點都不輸蝕，更奪得過第53屆大鐘獎最佳男子新人獎，去年更有參演韓版《毒戰》（韓流毒戰），雖然當時只是個小配角，時隔一年即搖身一變擔正做《搶錢大屍殺》的男主角！