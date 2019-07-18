【搶錢大屍殺】被喪屍咬完唔使死仲會回春　趁機靠佢賺到錢？

近年完全不乏喪屍題材的電影或電視劇，日、韓都有大力發展，拍出《屍殺列車》後，又有《李屍朝鮮》、《屍殺片場》更有《屍殺列車2：半島》推出，而 8月8日又有一套喪屍喜劇電影《搶錢大屍殺》正式上映，更由金南佶、嚴志媛、鄭在詠、朴仁煥、李秀慶及鄭家藍等人賣力演出！

嚟緊8月又有喪屍題材電影上映，今次仲要係喜劇！（劇照）

《搶錢大屍殺》講述韓國藥廠招攬大學生及失業人士進行非法人體實驗，新生代演員鄭家藍因實驗出錯變成喪屍暴走至郊外，路途上遇上朴家成員：鄭在詠、金南佶、嚴志媛、朴仁煥、李秀慶，竟然發展成一段以喪屍作招徠賺錢的爆笑情節。

金南佶飾演朴家的二哥，是家中的「最強大腦」，在預告已展現出他的才能，向家人解釋喪屍是如何形成，帥氣的樣子搭上生動的喪屍演繹，反差極大，喜感十足。

點樣用喪屍去賺錢？（劇照）

嚴志媛憶述在山上拍攝的2個月，她：「印象最深刻是我們一起去行山，女仔通常都會落後少少，但我們真的是家人，所以男士們全部都一支箭上到山頂，自拍、打卡；我同秀慶就慢慢行上去會合，完全沒有人幫忙。」金南佶亦自爆當時日日在村內運動，經常去寺廟參拜，更與村民一起醃泡菜，相當融入農村生活。

咁睇又好似有啲似《屍殺片場》！（劇照）

其實在戲中中爺爺朴大霧（朴仁煥 飾）被屍朗（鄭家藍 飾）咬中不但沒變成喪屍，更「逆生長」變得年輕，即時回春！朴氏一家決定把握這個超級發達機會，向村民們推銷，而他們一家的目標是籌夠錢重新營運家族油站！至於最終滿村喪屍點樣「收科」呢？

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《搶錢大屍殺》最新預告