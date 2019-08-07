【搶錢大屍殺】金南佶車內放煙花怒射　重現天水圍警署一幕

由型仔大叔金南佶、鄭在詠、靚仔新人鄭家藍主演的韓國電影《搶錢大屍殺》（기묘한 가족）將於8月8日上映，是繼《屍殺列車》、《屍殺帝國》、電視劇《李屍朝鮮》（Kingdom）後，再有喪屍題材的電影登場，不過今次是一套以喜劇為主的喪屍片，可以讓香港人暫時輕鬆兩小時！

朴氏一家令喪屍病毒漫延整條村落。（《搶錢大屍殺》劇照）

《搶錢大屍殺》其實早於3月已在韓國上映，戲中除了以喪屍為題輕鬆搞笑外，但內容有些畫面竟然跟近日在香港發生的事情有關，令到在場睇戲的香港人都不禁有感而發。

故事講述朴氏一家本來靠經營油店為生，不過生意一向不好，突然遇到了扮完喪屍的鄭家藍，發現被他咬後能回春，所以他們就以鄭家藍為賺錢工具，可惜後來事態一發不可收捨，令到喪屍病毒漫延整個村落，他們則要想辦法保護自己以及解決問題！

金南佶說爸爸「50年不變」時，令香港人另有一番感受。（《搶錢大屍殺》劇照）

50年不變

二哥金南佶一早就離開鄉村到首爾工作，可惜被少魷魚，唯有死死地氣返鄉下，當他看到很舊不見的爸爸時，發現爸爸仍舊跟以前一樣沒有改變，字幕上打下一句「50年不變」，相信香港人必另有感受。

朴氏一家以全副平民武裝對抗喪屍。（《搶錢大屍殺》劇照）

金南佶生存指南。（《搶錢大屍殺》劇照）

全副平民武裝打喪屍

而在對抗喪屍時，朴氏一家都要以「全副武裝」出動，當日二哥在研究喪屍時寫下一本求生指南，由於不能被喪屍咬中，而裝備不足的大哥、大嫂和細妹只能就地取材，用煲笠頭、膠紙纏手和腳再戴上手套以及穿上厚長衫來保護自己。不過二哥就特別不同，裝備高人一等，有頭盔、盔甲、護肘、護膝和厚手套等等保護性更高的裝備。

金南佶在車內放煙花打喪屍一幕，即時令人聯想起天水圍警署事件。（《搶錢大屍殺》劇照）

金南佶車內放煙花

首先二哥金南佶是其中一名幸存者，他要救出躲藏在家中的大哥、大嫂和細妹，由於大量喪屍徘徊在他們的家外，二哥突然想到喪屍對光和聲音很敏感，他帶了一車煙花前去「救援」，在油站旁邊的車廂內以煙花攻擊喪屍，並說：「你們今天都死定了！」此情此境相信對香港人來說一點都不陌生。

因為在7月31日凌晨，數百名市民包圍天水圍警署聲援多名被捕青年，而在警署外一輛以假車牌的黑色私家車經過時，向市民發射多枚「穿雲箭」煙花，導致六名男子被煙火灼傷。

差點釀成大型爆炸

由於他們的家位於加油站附近，二哥在旁發射煙花攻擊喪屍，令大哥極為驚恐，不停大叫「加油站！這裡是加油站！」

同時又令人想起一張網上流傳的圖片，「Campus TV, HKUSU香港大學學生會校園電視」於8月5日上傳一張圖片寫下「【黃大仙即時】剛才警方發射催淚彈的位置旁邊有輛寫上『石油燃料』警告的車輛，幸好該車輛沒導致危險發生。」

全片輕鬆搞笑，但放在今日的香港之中，有很多不謀而合的場面，在戲內戲外都有發生，有笑同樣有苦。