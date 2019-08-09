【雙魂】大馬凶宅開工遇怪事　衛詩雅嚇親勁講「唔好意思」

由衛詩雅及林德信主演，吳耀漢、吳浣儀、關寶慧演出的驚慄懸疑電影《雙魂》將於8月22日上映。電影於馬來西亞取景，更到「吉隆坡三大凶宅」之一的荒廢大宅拍攝主要戲份，一眾演員直言是膽量挑戰，而衛詩雅與關寶慧更稱於拍攝現場遇到靈異事件。

衛詩雅接受訪問時透露由於大宅太猛鬼，故劇組早已安排當地一位驅鬼大師「駐場」，她表示︰「因為二樓最猛，所以全層都封咗，我們只用天台同三樓拍，劇組還安排真係驅鬼師傅上鏡演出，如果有咩事都可以幫到我們。」

劇組安排當地一位驅鬼大師「駐場」拍攝。

衛詩雅又憶述有演員本來打算到二樓探險而發生奇怪事︰「當日有一個新演員入組，他唔熟悉拍攝現場，導演好頑皮叫佢有時間去二樓探險。他來到化妝間同我們講一齊去。當時我好驚好大反應，叫佢唔好去，當我講完有支水從枱上跌落嚟，但係支水本來放得好穩陣，我們全部人都靜晒，即刻講唔好意思，唔會去二樓。」她又透露戲中一隻做對手戲的公仔，當拍攝近尾聲，她竟堅持要將公仔帶回香港︰「本來對隻公仔都有點抗拒，但突然想帶佢返屋企，仲已諗好放邊度。工作人員同師傅都覺得唔妥，最後師傅將公仔畫度符處置去。」

至於吳浣儀與關寶慧於大宅內拍攝同樣感受到「有唔妥」，吳浣儀抵達拍攝現場後感到不舒服，而關寶慧更稱︰「我平時冇疑神疑鬼，但去到大宅拍攝後發生了一件事，我返到香港先同衛詩雅講，因為當時拍攝怕嚇到佢。我當時入化妝間，見到起碼有兩個以上，我冇出聲，我自己有帶定符水，即刻同助手噴！」