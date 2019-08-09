【天氣之子】主題曲點擊突破1500萬　新海誠求新鮮感決意加入女聲

日本人氣動畫《你的名字》導演新海誠近日又有新作，由他執導的《天氣之子》目前現已上映，該戲講述全球共鳴的天氣狂亂世代，電影畫面再次展現出獨特的新海誠美學世界，粉絲們等足3年終於可以見到最新作品！

《天氣之子》中，女主角天野陽菜擁有異能，能讓天氣放晴。（《天氣之子》劇照）

今次《天氣之子》除了在故事性、畫面上十分吸引外，就連主題曲都令人聽出耳油，消息指今次新海誠希望能帶出嶄新的感受給觀眾，以「雙方第一次合作」、「和上次截然不同」為目標，最終RADWIMPS主唱野田洋次郎向他提出「以女性的歌聲來演釋歌曲」，事態最後演變成「RADWIMPS × 女性主唱」結案。而主題曲名為《愛能做的事 還有什麼？》，MV在YouTube甫出至今已經突破1500萬點擊率了！

RADWIMPS提議今次在主題曲中加入女聲。（官方圖片）

有種「不管甚麼天氣都能馬上放晴」的感覺

最終他們找來了年僅22歲的三浦透子擔任女主唱，野田洋次郎更大讚聽到她的聲音時有「不管甚麼天氣都能馬上放晴」的感覺，這種不可思議的力量正正跟《天氣之子》女主角天野陽菜一樣。而三浦透子同樣表示：「首次跟製作團隊見面時，已經感覺到他們對作品的愛和所花的時間，我們花了約2個月的時間認真地完成錄音工作，很期待大家看到電影和聽到主題曲的那一天。」

三浦透子是Suntory飲品Natchan的第二代（2002年）代言人物。（官方圖片）

三浦透子其實是童星出身的女演員，早有參演過《惡之教典》、《男子高中生的日常》、《穿越時空的少女》和《貞子vs伽椰子》等等作品，不過她仍是6歲時已經接下了Suntory飲品Natchan的廣告出道，這款橙味飲品當年更極得香港人歡心，更在今年3月由NTT Resonant經營的排名網站「goo Ranking」中，一項問卷調查「你覺得邊款罐裝飲品最好飲」中，獲得第8名，可見日本人依然很喜歡這款飲品。

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《天氣之子》主題曲《愛能做的事 還有什麼？》