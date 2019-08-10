【殭屍】麥浚龍向《殭屍先生》致敬　劇本已準備遺憾欠他未能歸隊

麥浚龍（Juno）首部執導電影《殭屍》（2013），成功將港產片其中一樣經典，殭屍題材重新演繹，而Juno更誠邀初代版演員錢小豪、陳友、鍾發演出，讓電影添上一份原味道。其實Juno在創作劇本時，更想多找一位原版演員演出，甚至以他的故事作為主線，這位就是已故的許冠英。

錢小豪曾陷入事業低潮，正正跟戲中角色一致。(《殭屍》劇照)

半自傳式故事

電影《殭屍》以錢小豪的半自傳形式創作，故事講他是昔日電影明星，但際遇不順，成為被遺忘的過氣演員，更要入住舊公屋度餘生。而其實他根本沒有心情入住或重新適應，他只想在屋內上吊自行來個了斷。將現實跟電影接軌，是讓人看得疑幻似真的設定。

Juno向來喜歡暗黑題材，所以就算是向《殭屍先生》致敬，也加強暗黑元素，省去風趣幽默。（《殭屍》劇照）

電影在當年入圍金馬獎最佳新導演獎，當時麥浚龍已透露其實創作《殭屍》之初，不單是向《殭屍先生》致敬，更打算將許冠英一角寫進去，讓這個經典班底來個小重聚（當年男主角林正英已離世）。奈何在劇本創作不久，許冠英已不幸去世（2011年），那段構思也只好刪除。而事實上，錢小豪也大讚故事似他的半自傳：「我曾經在演藝生涯大起大落，感謝導演信任我。」

為營造一份近身的恐怖，電影採用了公屋做創作背景。（《殭屍》劇照）

許冠英是悲劇人物

其實《殭屍先生》中許冠英飾演的文才一角，也是悲劇人物，他為人蠢蠢鈍鈍，不太聰明，不時被身邊人騙，而且際遇亦不見得好。就連師兄去買糯米回來幫他驅屍毒，都被老闆混進白米呃秤，結果令自己變成半人半屍的四不像，兩邊不是人，實情這情節係笑中有淚。



又其實，該角色也可反映當時香港電影的狀況。電影《殭屍》在2013年上映，同期香港電影正陷入進退失據局面，合拍片雖然可攻大陸市場獲厚利，但對創作的限制則令香港觀眾不感興趣，連帶內地朋友都嫌港片失去應有的特色，同樣陷入兩邊不是人的困局。然後本土電影的崛起正好帶動一個業界小陽春，《3D玉蒲團》（2011）、《低俗喜劇》（2012），連同《殭屍》先後的成功，正正代表觀眾對香港電影這三種特質仍然鍾愛。未知許冠英如果有機會在戲中演出，會變成什麼模樣，但也可以是一記寓意。