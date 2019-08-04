《殭屍家族》童星何健威中邪退出電影圈？　本尊現身解畫多年謎團

上世紀80年代中開始，港產片曾興起一輪殭屍電影熱潮，曾於《殭屍家族》及《殭屍叔叔》等電影飾演小殭屍的童星何健威，被指當年拍戲拍到中邪而退出電影圈，不過最近有消息指，現年近40歲的他，早已改行當消防員，仲好驚訝自己竟然有影迷

喜歡港產殭屍片的影迷，應該對小殭屍何健威不會感到陌生。（電影截圖）

相信大部分觀眾已忘記何健威是誰，除了當年一眾港產殭屍片迷，就會記得他就是那位長相可愛的「御用小殭屍」。當年只有7歲的他首次拍攝電影，在1986年上映的《殭屍家族》中飾演小殭屍「OK仔」，之後接連演了《靈幻先生》、《靈幻小姐》及《殭屍叔叔》，其小殭屍形象當年頗深入民心。

重溫何健威的小殭屍演出

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不過在1993年演完《一夫三妻》後，何健威就在影圈消聲匿跡，當年盛傳他拍殭屍片中邪而退出，加上連跟他合作過的演員及幕後工作人員，都沒有提供他的相關消息，更中邪傳聞更加似層層。直至數年前，何健威忽然在百度貼吧的「何健威吧」中現身留言，並上傳近照證明自己健在，傳聞才不攻自破。

點撃下圖睇何健威近照

何健威在網上回覆影迷留言

之後何健威更接受台灣媒體訪問，表示很驚訝至今仍有影迷關心他，澄清當年不再拍戲是為了專注學業，加上後期已踏入青春期，有感再扮小殭屍會尷尬，加上在影圈轉型不容易，便毅然退出影圈。何健威畢業後，考上消防員為人民服務，而他上載的近照可見，他已變身成六嚿腹肌的型男，而且已經成家立室，與太太育有兩名兒子，過著平凡又幸福的生活。