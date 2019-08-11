二代蜘蛛俠安德魯加菲傳回歸MCU　同呢位男神爭演超級英雄

Marvel電影世界（MCU）隨著第三階段結束，接下來相信會有不同的新超級英雄角色登場，除了上月在聖地牙哥動漫節（San Diego Comic Con）上公布的第四階段作品外，最近盛傳Marvel Studios正籌備開拍超級英雄「Moon Knight」的獨立電影，而第二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）是這個角色大熱人選！

安德魯加菲當年被叮走而十分傷心。（電影劇照）

現年36歲的安德魯加菲於2012年上映的《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）飾演蜘蛛俠，並於2014年推出續集《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）。可惜這個版本反應平平，加上Marvel Studios與Sony合作，安德魯加菲版本的《蜘蛛俠》電影系列突然壽終正寢，相隔幾年他上節目受訪時仍表示：「心都碎了」，可見安德魯對於被踢出超級英雄世界有幾傷心。

重溫安德魯加菲版《蜘蛛俠》

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不過現在又有機會來了，近日有消息指Marvel Studios將開拍「Moon Knight」的獨立電影，更盛傳安德魯加菲是片商的首選。雖然暫時只是空穴來風的階段，但不少影迷得悉消息後都表示十分興奮。不過，另有指約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）是另一大熱人選，安德魯回歸Marvel還是有變數。

盛傳Joseph Gordon-Levitt都是Moon Knight的大熱人選。（Getty Images）

Moon Knight是一個相當有發揮的角色，原著漫畫中Moon Knight原名為Marc Spector，出生於芝加哥的猶太家庭，本來是一名重量級拳手，後來到美國海軍陸戰隊當兵，又曾加入中央情報局，最後成為一名僱傭兵。一次任務中，Marc Spector被僱主打到重傷瀕死，在考古學家女兒的協助下，獲月神孔蘇（Khonshu）復活，成為了超級英雄Moon Knight。

Moon Knight被喻為Marvel版蝙蝠俠。（漫畫圖片）

Moon Knight於1975年8月首次在漫畫登場，由於當過拳手、海軍陸戰隊及僱傭兵，本身就好打得兼精通各種武器，獲得月神孔蘇加持後，一到晚上在月光籠罩下，更擁有異於常人的力量，例如隱身及自癒能力等。此外，Moon Knight為了隱藏身份，平時以富豪Steven Grant的身份出現，所以有Marvel版蝙蝠俠之稱。