【黑寡婦】施嘉莉接班人唔止一個？　呢位美女自爆演黑寡婦

Marvel電影世界（MCU）第四階段於明年展開，頭炮作品將會是來年5月上映的《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影。 除了施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的「正版」黑寡婦外，新人Florence Pugh扮演的俄國女特工Yelena Belova被指是黑寡婦接班人，而近日又有消息指，仲會有好幾位黑寡婦會在電影出現！

Rachel Weisz是「鐵金剛」丹尼爾格力的太太，除了是出名的大美人，於2006年憑《無國界追兇》奪最佳女配角。（Getty Images）

有份參演《黑寡婦》的金像女星Rachel Weisz，近日接受訪問時，提到除了施嘉莉祖安遜及Florence Pugh都會扮演黑寡婦外，仲有另外幾個版本的黑寡婦存在：「會有好幾個（黑寡婦），我都係黑寡婦，仲有施嘉莉同Florence，戲入面有好幾個角色都係黑寡婦。」

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【黑寡婦】女配角身份曝光 23歲Florence Pugh做施嘉莉接班人

Iron Maiden穿上鐵甲後威力無窮，而Melina Vostokoff本身就身手了得。（Marvel漫畫圖片）

先介紹返Rachel Weisz的角色，她飾演的「Melina Vostokoff」是一名俄國特工，出身跟黑寡婦一樣，但由於不甘活在黑寡婦的影子下，決定離開俄羅斯並成為一名自由身殺手及僱傭兵，視黑寡婦為敵人。後來Melina Vostokoff化身為「Iron Maiden」（鐵娘子），加入反派Damon Dran為首的殺手組織，以追殺黑寡婦為目標。

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由此估計，除了一早公布的反派「Taskmaster」外，黑寡婦還要面對更多敵人，不過已公布的演員名單中，暫時未見其他女角，想知仲有邊幾位黑寡婦的話，留待電影上映時才有分曉。

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