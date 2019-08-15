【盂蘭節】潘紹聰爆開咪最心寒一次　聽眾報料主角竟「大駕光臨」

潘紹聰（Edmond）多年來主持過很多有關靈異題材的節目，故有「鬼王」的稱號。而因工作關係，Edmond經常在深夜時份開咪與嘉賓﹑聽眾大講詭異恐怖事件，當中最深刻一次經歷，就連「鬼王」都覺得毛管戙。

潘紹聰（Edmond）多年來主持過很多有關靈異題材的電台及電視節目，有「鬼王」的稱號。（葉志明攝）

最近，潘紹聰為新戲《綁靈》擔任監製及演員，電影由陳家樂、曹佑寧主演，陳鵬振執導，講述四位大學同學來到即將要被殺校的母校「德肓書院」懷念一番。該學校曾被日軍佔領為軍用實驗室，歷年也流傳著許多可怕的靈異事件。

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【綁靈】潘紹聰泰國酒店詭異經歷 原來一個人瞓兩張床都有禁忌

開咪遇過最心寒事件

潘紹聰接受《香港01》專訪時，除分享今次拍戲點滴，也有跟大家提到多年來開咪講鬼故時的深刻經歷。「那天有位具陰陽眼的嘉賓，並接到一個phone in，聽眾在電話中提到自己去殯儀館送殯，因為有個女性朋友難產離世。那位聽眾起初分享在靈堂的經歷時並不恐怖，最驚的反而是對話期間發生的事。」

潘紹聰表示有次開咪做電台節目，最心寒的是一個聽眾的來電，以及嘉賓後聽到那件事的反應。（葉志明攝）

出殯主角「大駕光臨」

潘紹聰憶述當時那位嘉賓是有俗稱的陰陽眼，「他即刻問那位聽眾，你所講離世了的女士，是否大概這個年紀？是否梳那個髮型？嘴形是否這樣？」嘉賓形容了一連串的外表特徵後，聽眾隨即表示全答對！反問道：「你怎會知道？」嘉賓當時指着天花，表示那個靈體來到了直播室。

Edmond表示有時候講鬼故時，可能不知為何與靈界有交感，大家之間的聯繫相通了。由於嘉賓說中了很多那位女士的特徵，所以Edmond都覺得那是幾恐怖的一件事。

Edmond表示多年來抱着一個最基本的宗旨做節目。（葉志明攝）

多年來抱着一個宗旨做靈異節目

主持、製作過這麼多有關靈異題材的節目，Edmond表示不覺得有甚麼特別的禁忌，但就透露自己有一個最基本的宗旨，「不可以將一些『他們』沒有做過的事去誇大，例如我做節目，那件事有就有（發生），沒有就沒有，不可以講一些，明明是自己的燈跳制熄掉，就說是鬼魂做的，這點我從來都不會做。」

Edmond亦表示如果「他們」沒有做過，你去嫁禍給他會「好大鑊」，這也是不尊重的行為。