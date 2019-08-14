【盂蘭節】潘紹聰泰國酒店詭異經歷　原來一個人瞓兩張床都有禁忌

提到「鬼王」潘紹聰（Edmond），大家一定會想起他一個接一個的有關靈異題材的節目。最近，他為新戲《綁靈》擔任監製兼演員，接受專訪時除了跟大家分享過往不可思議的經歷，也透露了一個秘訣，有助拍戲時讓整個氣氛更緊張。

「鬼王」潘紹聰最為人熟悉的，一定是他在電台上大講靈異事件的節目。（葉志明攝）

由陳家樂、曹佑寧主演，「鬼王」潘紹聰監製，陳鵬振執導的驚慄片《綁靈》，講述四位大學同學來到即將要被殺校的母校「德肓書院」懷念一番。那幢學校曾被日軍佔領為軍用實驗室，歷年也流傳著許多可怕的靈異事件。眾人有次來到校內博物館，看到戰時日軍資料，他們更在舊存刊物中，看到一本舊生日記，竟記錄了過往舊生曾遇到的種種詭異的事件，裡面更一宗學生神秘失蹤事件，內裡似乎隱藏了一些秘密。

「鬼王」潘紹聰（Edmond）為新戲《綁靈》擔任監製，他提到自己拍攝時有個秘訣，希望拍攝時效果更自然。（葉志明攝）

1個秘訣拍鬼片會更加自然

潘紹聰在《綁靈》中除了有演出一個角色，作為監製，他都希望演員們更加投入，「我跟導演都設計一些場景裡面，例如在一個廁所拍攝，明知有個道具會出現，但我不告訴他是在哪一個廁格。」藉此能捕捉他們戰戰兢兢，更自然的反應。

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同朋友在酒店玩要注意...

劇組這次特別去到泰國拍攝，而潘紹聰就表示回想起多年前，與另外3位朋友一行4人到曼谷旅遊，當時帶了一副細麻雀，有天晚上在酒店無所事事，就拿了這副麻雀出來玩。「打牌的時候我面對着衣櫃，我對面的那位朋友就背向衣櫃，突然間打牌打到零晨3至4點左右，我就突然聽到衣櫃裡有『叩叩叩』的敲門聲，他竟然同時間聽到傳來嬰兒的哭聲。」大家當時都很害怕，趕忙收拾東西，不敢再玩，全部人去同一間房睡覺。

「後來我有問過人，泰國其實是禁賭，不準你們做這些事，加上半夜三更，可能造成騷擾，所以叫你們收檔，不要再搞！」Edmond也提到在酒店有些特別禁忌，除了入房前敲門，其實敲門前也應該站在一旁，以免擋着他人的去路。如果一個人入住酒店，但有兩張單人床，最後只要使用一張床就好，不要動另外一張床，把空間留下來。

劇組這次去到泰國拍攝，但過程相當順利，沒有遇上太多怪事，最奇怪可能就是自己會粉墨登場。（《綁靈》劇照）

在工廈遇到怪事原來背後有段故

而提到在辦公室的遇過的怪事，潘紹聰就指他也有不少事情可以分享，「我們搬來現在這個辦公室之前，是在九龍灣一個工廈的單位，我們當時是在8樓工作。最初搬進去都沒有特別事發生，但我們有很多嘉賓都有些感應，就話這裡很陰森。」那裡的長走廊，間隔全都是很舊式的。之後，他們再查看，原來前面有個單位真的是凶宅來的。「第一個傳說是他在單位裡吊頸，另一傳說就指他是在後樓梯吊頸，是一個中年男士，可能是生意失敗的原因。」

潘紹聰提到大家都比較重視住宅，但其實無論買樓、租屋，甚至租辦公室，事前都應該翻查一下那個地方的背景，但凶宅網卻不是百分百準確。（葉志明攝）

原來就是因為那裡曾經發生過的事，或許就能解釋到有人曾經指在後樓梯真的看過有一個吊頸的靈體。潘紹聰表示起初他也只是同事說，他自己並沒有見過。但直至有一次，他和幾位同事在聊天，大家在大門上的一塊玻璃，看到有個黑影望進來，似乎想進來的意思，但一開門卻發現沒有人在門口。

潘紹聰分享了很多在辦公室遇過的怪事。（葉志明攝）

凶宅網原來也不可盡信

潘紹聰又提到大家都比較重視住宅，但其實無論買樓、租屋，甚至租辦公室，其實事前都應該翻查一下那個地方的背景。不過，Edmond就話原來凶宅網都有漏網之魚，「無論住定租，找到的資料也不是百分百準確，尤其是一些住宅，沒有經過任何通訊，出事後管理處直接把傷者送到醫院，沒有報警就沒有人知道。有次我知道有人『空中飛人』（跳樓），留下圍了帳篷，我很想知道是哪個單位，但沒有人講，連地產都不知道。」

除了擔任監製，潘紹聰在新戲中也有演出一個角色，他笑指角色有很多頭髮，跟平日的自己很不一樣。（《綁靈》劇照）

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電腦Wallpaper都可能幫到手？

而提到在不同的工作環境遇過很多不可思議、不能解釋的事，潘紹聰就話有同事曾經因為覺得自己的座位，對住一個後樓梯而感覺很不舒服，「於是他就醒目，即刻將電腦的Wallpaper，換成了一個他自己相信的宗教，一個佛抑或地藏菩薩的圖片，對住後樓梯，感覺真的有好轉。」 所以，Edmond指有需要可以基於自己的宗教信仰，擺一個自己相信的畫作或擺設之類，可能有助你定定神。