【大叔的愛】一眾演員穿浴衣行紅氈　公然打情罵俏好骨痺

日本熱爆BL日劇《大叔的愛》去年播出時大受歡迎，掀起一番熱潮，這部神劇將會登上大銀幕開拍電影版《大叔的愛﹕LOVE or DEAD》。 最新預告近日釋出，劇集原班人馬田中圭、林遣都、吉田鋼太郎全數回歸，型男沢村一樹、志尊淳加盟，相信粉絲都會相當期待。日前，劇組在日本宣傳，一眾演員更公然大晒hehe戀，舉止親暱，非常搞笑。

田中圭憑日劇《大叔的愛》,人氣急升，劇集開拍電影版，讓不少粉絲非常期待。（ossanslove/IG相片）

在日本掀起高度討論的話題神劇《大叔的愛》，一宣布開拍電影版已經大受關注，話題更成為Twitter世界熱搜趨勢NO.1。主角田中圭、林遣都和吉田鋼太郎原班人馬繼續擔正，更有澤村一樹和志尊淳兩個新角色加盟演出，從最新預告可見，幾位男生似乎會搞五角hehe戀，關係相當複雜，也愛得轟轟烈烈。

更多《大叔的愛﹕LOVE or DEAD》花絮：

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日本首映現場超熱鬧

電影將在9月12日於香港上映，心急的粉絲不如先看看日本舉行首映活動時「hehe」哈哈的盛況。日前，《大叔的愛﹕LOVE or DEAD》在六本木舉行，大型宣傳活動，一眾演員田中圭、林遣都、吉田鋼太郎、內田理央、金子大地、伊藤修子、兒嶋一哉、澤村一樹、志尊淳、眞島秀、大塚寧寧等人，拍住導演瑠東東一郎，齊齊現身行紅地氈。

《大叔的愛﹕LOVE or DEAD》將在在9月12日於香港上映，電影公司近日釋出前導預告。（影片截圖）

演員們穿着浴衣現身，完全感受到夏天的氣氛，現場粉絲亦表現得很熱情。當地天氣炎熱，田中圭表示感謝粉絲前來支持。

而田中圭和林遣都再次公開合體，互動舉止親密，非常hehe，場面搞笑！

演員們「公然hehe」逐格睇：