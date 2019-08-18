【JOKER】華堅馮力士苦心鑽研　觀察病人煉成「病態笑聲」

由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的DC獨立電影《JOKER》（小丑），由早前4月初發放的預告已經引起粉絲的關注，加上《JOKER》入圍《第76屆威尼斯影展》主競賽單元，有望競逐金獅獎！

華堅馮力士未正式成為「小丑」前，常被人欺凌。（《JOKER》劇照）

「小丑」一向帶給人一種可怕、深不可測以及危險的感覺，加上預告營造出陰森的氣氛，更是令人不寒而慄！近日華堅馮力士大方透露自己「如何煉成小丑笑聲」，因為他覺得先要搞清楚「小丑的笑」才是完美演繹該角的第一步。

「小丑」都有「病態性發笑」的特徵。（《JOKER》劇照）

事實上華堅馮力士看了大量影片，而這些影片正是「病態性發笑」（Pathological Laughter and Crying，PLC）的患者影片，患者會在受輕微刺激下出現過度或誇張的哭或笑且不受自己控制，而這種哭或笑跟內心的情緒並無關聯，加上這是沒有明顯的原因，會令患者和其家人、朋友的生活有很大影響。

華堅馮力士為了角色瘦了很多。（《JOKER》劇照）

華堅馮力士：「我看過許多影片，入面的人笑得非常病態，是一種神經失調，令他們的笑完全不受控。」他除了苦心鑽研病態笑聲外，更要瘦身瘦到看上去，似是個病態怪人，不論外表上還是演技上都全情投入，務求帶出真實感和層次感給觀眾。

+ 5 + 4 + 3

PLC真實影片，患者失控地狂笑頗為痛苦

《JOKER》預告