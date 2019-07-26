【威尼斯影展】英雄片《JOKER》入圍　《繼園臺七號》代表香港

《第76屆威尼斯影展》將於8月28日至9月7日舉行，大會昨日（25日）公布入圍名單，威尼斯影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的DC漫畫電影《JOKER》入圍主競賽單元，成為首部競逐金獅獎的超級英雄電影。

華堅馮力士主演的《JOKER》成首部入圍威尼斯影展主競賽單元的超級英雄電影。（預告截圖）

本屆共有21部作品入圍主競賽單元，除《JOKER》外，較矚目的有畢彼特（Brad Pitt）主演的太空電影《星際任務》（Ad Astra）、尊尼特普（Johnny Depp）主演的《Waiting for the Barbarians》、波蘭斯基（Roman Polanski）執導的《J'Accuse》以及史提芬蘇德堡執導的《The Laundromat》等。華堅馮力士與畢彼特及尊尼特普等荷里活頂級男星爭奪影帝寶座，亦是本屆影展一大亮點。

畢彼特主演的《星際任務》未上映已引起話題。（預告截圖）

中國代表就有婁燁執導的《蘭心大劇院》，演員陣容包括鞏俐、趙又廷及日本的小田切讓。而導演楊凡執導的動畫《繼園臺七號》將代表香港參賽，屆時一眾配音演員張艾嘉、趙薇、吳彥祖、馮德倫及張孝全等，或會現身首映禮紅地氈。另外日本名導是枝裕和首次執導法國電影《La vérité》，除了競逐大獎外，亦獲選為本屆影展的開幕電影。

楊凡導演相隔10年推出新作《繼園臺七號》，成功入圍威尼斯影展。（電影劇照）

至於「地平線單元」方面，中國導演萬瑪才旦執導的《氣球》成功入圍，與其來自世界各地的18部作品競逐最佳電影。本屆主競賽單元評審團主席為阿根廷導演Lucrecia Martel，其餘評審名單有待公布。