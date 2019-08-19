【拾芳】胡杏兒首封影后　溫哥華華語電影節奪四獎成大贏家

由高志森丶梁柏豪聯合導演，胡杏兒、郭羨妮、曾江、龔慈恩等主演之香港電影《朝花夕拾．芳華絕代 - 拾芳 Dearest Anita 》，日前在加拿大「第七屆溫哥華華語電影節（7th Vancouver Chinese Film Festival)」獲四大獎項。 胡杏兒獲年度「最佳女主角獎」、郭羡妮獲「新鋭人氣獎」、高志森及梁柏豪獲「最佳導演獎」，以及獲頒「年度最佳粵語片獎」，成為大贏家。

電影獲得如此多獎項，導演及演員當然很開心，導演高志森更特別恭喜杏兒雙喜臨門。（《朝花夕拾．芳華絕代 - 拾芳 Dearest Anita》海報）

電影以真人真事改編而成，香港一代巨星梅艷芳於2003逝世，遺物於十年後被送到拍賣，部份被認為不值錢「沒有價值」的遺物被視為垃圾，並丟到垃圾收集站內，甚至有些遺物被灑上紅油。一眾粉絲不忍梅姐的遺物被這樣處理，不怕骯髒，冒險爬進垃圾斗內尋找梅的遺物。

電影講述粉絲們把拾回來的「垃圾」一件件尋回物主。在整個物歸原主的過程中，故事中五位主角都有自己的故事，側寫出歌迷們心中，梅艷芳不同的幾面。杏兒飾演其中一個歌迷「Amy」，她與梅姐相識於微時，見證梅艷芳對友情的執著，與她巨星背後的真性情。郭羡妮就飾演粉絲 Edith，一個從小膽小怕事卻因為梅艷芳對人主動友善,「身教」她變得開朗積極。

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電影獲得如此多獎項，導演及演員當然很開心，高志森表示胡杏兒得獎，他特別高興，因為杏兒剛生完BB，又得到最佳女主角獎，真正是雙喜臨門。「頒獎禮前曾問過胡杏兒過不過温哥華？她說坐月和湊B不能出席。行紅地毯時我又問她一次，如果她得獎，有什麼話托我講？杏兒寫了一段文字給我，托我代她領獎後讀出來。」

胡杏兒很崇拜梅艷芳，從沒有想過在自己的演藝生涯中，可以和梅艷芳有如此近距離的合作。（官方圖片）

胡杏兒表示：「Sorry 導演，剛剛要湊仔，如果真係的話，當然希望你代領，最希望可以多謝導演你搵我做這個角色，還有芳心薈所有的代表，Amy 嘅真身Ann，同我講述佢之前同梅姐嘅一點一滴，最後當然想多謝梅姐。」

其實胡杏兒拍這套電影時沒有想過會獲得任何獎項，有得参與已經很開心，很榮幸海外觀眾可以看到這部戲。胡杏兒獲獎後接受訪問，再次多謝高志森找她演出戲中角色，她很崇拜梅艷芳，從沒有想過在自己的演藝生涯中，可以和梅艷芳有如此近距離的合作，多謝歌迷會支持。

高志森指導杏兒在《拾芳》的演出。（官方圖片）

當中電影提到已故天后梅艷芳（阿梅）與好友Ann的友情故事，據知，當年這位Ann在70年代已同梅姐孖住飛去日本睇西城秀樹，二人感情要好。之後梅姐愈來愈紅，Ann卻怕自己高攀不起。

今次拍戲，這位歌迷的真身都有跟劇組交流傾劇本，杏兒都特別感謝阿Ann的分享，才令她演得這樣出色。