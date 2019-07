恭喜晒!39歲胡杏兒今日(7月6日)於Instagram分享了一張「一家四手」的合照,正式宣布囝囝已經出世了!她留言謂:「Hello Ryan Lee, 李奕霖,Daddy, Mommy and Gor Gor welcome you to our family!! 」胡杏兒與老公阿Phil李乘德2015年結婚,並於2017年10月誕下長子李奕霆(Brendan)。今年一月,胡杏兒宣布懷有第二胎,並在上月初公開腹中塊肉的性別,當時她微博寫道:「奕霆,你很快做哥哥了,一定要和弟弟相親相愛喔!」杏兒今日回應傳媒謂:「弟弟出世重7磅8安士,佢出世時好錫住媽咪,好快手,所以我都冇痛好耐。現在已回家休息,哥哥都好錫弟弟,見到佢好開心好興奮,我哋呢個有牛、羊和雞既農場家庭,加埋豬弟弟多謝大家的祝福。」