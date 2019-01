胡杏兒IG貼超聲波照宣布成功追豬BB：真係湊夠開農場啦﹗

好多老人家話豬BB特別有福氣,聽教聽話兼容易與人相處,的而且確嚟緊豬年真係大把星B排住隊出世,呢日又添一員啦﹗現年39歲嘅胡杏兒婚後同丈夫育有一子Brendan,囝囝剛剛15個月大,兩公婆都一早放聲氣想追多個。杏兒呢日終於宣布喜訊:「豬寶寶终於加入,李氏農場可以開張了!」

杏兒婚後好快就生咗囝囝Brendan,一家三口樂也融融。(胡杏兒IG)

杏兒去年11月一家三口到馬爾代夫慶祝生日,返港後已被發覺面圓圓肚突突,多次被追問係咪再次懷孕佢都三緘其口,大耍太極話努力中、好快啦好快啦,上星期到澳門出席活動時,著上藍色閃片上衣明顯見肚,佢都已經暗示:「好快有好消息宣佈。」29號上晝杏兒喺IG貼上超聲波相,宣布豬寶寶終於加入啦﹗仲有大仔Brendan一臉好奇指住媽媽孕肚嘅相片,非常有愛。

去年11月杏兒生日時,一家三口到馬爾代夫慶祝,已有網友指佢肚突突。 (胡杏兒IG)

上星期杏兒喺澳門出席活動已然預告好快有好消息公布。(胡杏兒IG)

杏兒表示:「真係好開心!生到豬BB ,真係湊夠開農場。上次陀住brendan又係開緊工,今次陀住BB又係拍緊劇,可能BB旺媽咪工作,想陪住我開工,但今次拍到2月尾就完成拍攝了,所以還好,只是今次孕吐感覺比較強烈,成日無乜胃口。我拍完這部劇之後就應該會留在香港,既可多些時間陪Brendon,又可繼續接一些輕鬆而又應付得來的工作。最後,亦係最緊要、最想就係BB健康同平安!多謝大家祝福。」杏兒老公亦話:「Well it looks like Brendan has worked out that something’s cooking because he keeps pointing at Mummy’s belly - his new best friend and playmate」

睇到杏兒呢張超聲波相,BB應該仲係三四個月大未見明顯生殖器官,到底係仔定女呢?要等杏兒下次現身親自公布啦。(胡杏兒IG)