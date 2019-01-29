胡杏兒IG貼超聲波照宣布成功追豬BB：真係湊夠開農場啦﹗

好多老人家話豬BB特別有福氣，聽教聽話兼容易與人相處，的而且確嚟緊豬年真係大把星B排住隊出世，呢日又添一員啦﹗現年39歲嘅胡杏兒婚後同丈夫育有一子Brendan，囝囝剛剛15個月大，兩公婆都一早放聲氣想追多個。杏兒呢日終於宣布喜訊：「豬寶寶终於加入，李氏農場可以開張了！」

杏兒婚後好快就生咗囝囝Brendan，一家三口樂也融融。（胡杏兒IG）

杏兒去年11月一家三口到馬爾代夫慶祝生日，返港後已被發覺面圓圓肚突突，多次被追問係咪再次懷孕佢都三緘其口，大耍太極話努力中、好快啦好快啦，上星期到澳門出席活動時，著上藍色閃片上衣明顯見肚，佢都已經暗示：「好快有好消息宣佈。」29號上晝杏兒喺IG貼上超聲波相，宣布豬寶寶終於加入啦﹗仲有大仔Brendan一臉好奇指住媽媽孕肚嘅相片，非常有愛。

去年11月杏兒生日時，一家三口到馬爾代夫慶祝，已有網友指佢肚突突。 （胡杏兒IG）

上星期杏兒喺澳門出席活動已然預告好快有好消息公布。（胡杏兒IG）

杏兒表示：「真係好開心！生到豬BB ，真係湊夠開農場。上次陀住brendan又係開緊工，今次陀住BB又係拍緊劇，可能BB旺媽咪工作，想陪住我開工，但今次拍到2月尾就完成拍攝了，所以還好，只是今次孕吐感覺比較強烈，成日無乜胃口。我拍完這部劇之後就應該會留在香港，既可多些時間陪Brendon，又可繼續接一些輕鬆而又應付得來的工作。最後，亦係最緊要、最想就係BB健康同平安！多謝大家祝福。」杏兒老公亦話：「Well it looks like Brendan has worked out that something’s cooking because he keeps pointing at Mummy’s belly - his new best friend and playmate」

睇到杏兒呢張超聲波相，BB應該仲係三四個月大未見明顯生殖器官，到底係仔定女呢？要等杏兒下次現身親自公布啦。（胡杏兒IG）