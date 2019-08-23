【盂蘭節】潘紹聰共享十張珍藏靈異照　燒街衣港鐵車廂都有料到！

有「鬼王」之稱的靈異節目主持人潘紹聰（Edmond），最近仲做埋驚慄片《綁靈》的監製。多年來工作都圍繞著神怪事件，身邊有不少朋友、聽眾，都會傳給他一些疑似「中招」的靈異照，希望由他分析一下何解會拍出這樣的奇怪照片。 「鬼王」這次就分享了部分珍藏，跟大家剖析到底這些相片哪裡出事？

有「鬼王」之稱的靈異節目主持人潘紹聰經常會收到朋友、聽眾，傳給一些似乎「中招」的靈異照片。（葉志明攝）

「鬼王」潘紹聰一直以來主持過很多有關靈異題材的電台以及電視節目，最近更為驚慄片《綁靈》擔任監製，遠赴泰國取景。提到有人話「靈體最喜愛就是看人拍戲表演之類」， Edmond接受《香港01》訪問時，都有跟大家分享，無論是自己還是朋友，都真的試過在拍攝時，遇過不少科學上解釋不了的奇怪事件。

Edmond分享有朋友試過在荒廢的校舍拍外景，拍攝時一切正常，到後製時才發現收音聽到一些粉筆寫字的聲音。（葉志明 攝）

在荒廢校園拍攝竟錄到怪聲

Edmond分享有朋友試過在荒廢的校舍拍外景，拍攝時一切正常。到後製時卻發現在拍攝課室內的黑板場景時，竟然收到一些粉筆寫字的聲音，但當時拍攝時收音師是完全沒有聽到類似的聲音，否則拍攝時早就喊停要重拍，這是比較難解釋的。

潘紹聰表示在拍攝時的確有遇過很多解釋不了的奇怪事件。（葉志明 攝）

多年來收過不少靈異照片

「鬼王」除了自己參與很多靈異節目，自己都拍下照片，更會不時收到朋友、同事和聽眾等的分享，所以他珍藏了不少疑似中招的靈異相片。收到相片後，Edmond也會請有「陰陽眼」的朋友一起討論，看看相片是否出事。這次他就挑選了近年來接觸過，印象比較深刻的10張相片，讓大家大開眼界。

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