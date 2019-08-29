【威尼斯影展】紅地氈女星大鬥法　倪妮黃袍加身最搶鏡

《第76屆威尼斯影展》於香港時間今日（29日）凌晨時分揭幕，日本導演是枝裕和執導的《La vérité》獲選為開幕電影，在電影節舉行全球首映禮。然而跟以往一樣，焦點落在參與紅地氈環節的一眾女星上，內地女星倪妮以一襲金色低胸晚裝現身，遠睇似黃袍加身搶盡風頭。

倪妮的金色戰衣霸氣十足。（Getty Images）

各大國際級影展的紅地氈環節都是女星們的擂台，性感華麗造型盡出，月前舉行的康城影展被不知名大媽入侵，今次在威尼斯就不見大媽們的蹤影，演變成內地小花大戰Victoria’s Secret名模。兩大小花倪妮及鍾楚㬢不約而同穿上Deep V長裙，前者的Gucci金色禮服霸氣十足，誇張的荷葉袖配上精緻繡花，乍看似足龍袍，輕易成為全場焦點。而鍾楚㬢就以一襲Armani Prive的訂製服示人，桃紅配黑色已夠搶鏡，左肩上的立體花飾更見型格。

鍾楚㬢的紅地氈造型一向出色。（Getty Images）

跟一眾小花較勁的包括Victoria’s Secret當紅女模Elsa Hosk，身穿意大利品牌Etro的黑色性感晚裝，露出腹肌及美背，多半分贅肉都駕馭不了這造型，充分展現Elsa的完美身段。同樣出身Victoria’s Secret的南非名模Candice Swanepoel亦選上Etro的設計，這件超貼身單膊禮服，將其曲線表露無遺，難度不在Elsa Hosk的造型之下。

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