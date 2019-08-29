【威尼斯影展】是枝裕和《真實》成開幕電影　率法國影后爭金獅獎

《第76屆威尼斯影展》於今日（29日）開幕，世界各地電影人都齊集當地行紅地氈。 電影《真實》（《La vérité》《The Truth》）是今年的開幕電影，由日本導演是枝裕和執導，該片更同時入圍主競賽單元，有份爭奪金獅獎。

日本導演是枝裕和首次執導的非日語電影《真實》獲選為《第76屆威尼斯影展》的開幕電影，導演與演員們一起現身影展。（GettyImages）

日本導演是枝裕和首次執導的非日語電影《真實》獲選為《第76屆威尼斯影展》的開幕電影。是枝裕和與電影兩大女演員嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）與茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）齊齊現身威尼斯記者會。

嘉芙蓮丹露與茱麗葉庇洛仙在戲中飾演一對母女，嘉芙蓮飾演一位當紅的女星，飾演其女兒的茱麗葉為了逃避她搬到美國生活。二人分別多年，直至母親決定出版回憶錄，女兒才搬回法國居住。可是，她們重聚後卻不斷發生衝突，同時也發現大家都收藏了鮮為人知的秘密。

兩大女演員嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）與茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）在戲中飾演兩母女。（《真實》劇照）

講述親情電影可算是是枝裕和拿手好戲，作品源於15年前是枝裕和執筆的舞台劇，除了兩位殿堂級女星茱麗葉庇洛仙和嘉芙蓮丹露，好戲之人伊芬鶴基（Ethan Hawke）也有份演出。

繼去年憑《小偷家族》勇奪康城電影節金棕櫚獎，是枝裕和再次在國際電影節上爭獎。他都表示作品獲選為影展的開幕電影，他感到非常光榮，也感謝威尼斯影展的工作人員。