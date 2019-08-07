【狂野時速】「Letty」嬲爆狂轟　一個原因第9集唔再關編劇事

新戲《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）是首部《狂野時速》系列的獨立電影。故事由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及積遜史達頓（Jason Statham）這兩大死對頭主演，也涉及到二人在《狂野時速6》的恩怨。 當年的大反派「Deckard Shaw」，在新戲中成為正義的一方，這點卻引起不少影迷的不滿，連有份飾演「Letty」的Michelle Rodriguez，都加入聲援，更指一個原因令她覺得這個情節完全不可接受。

有份飾演「Letty」的Michelle Rodriguez，也不滿編劇Chris Morgan在《狂野時速：雙雄聯盟》的安排。（《狂野時速6》劇照）

《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）這部電影中，「Deckard Shaw」搖身一變成為英雄，但忠實粉絲一定不會忘記他曾在《狂野時速》系列電影中，所做過的壞事，是殺掉「韓」（姜成鎬演）的兇手。

「韓」（姜成鎬演）正正就是被反派「Deckard Shaw」殺害。（《狂野時速6》劇照）

「Letty」嬲爆炮轟編劇

有影迷更在網上發起「#JusticeForHan」，抗議新戲劇情的發展，希望還給韓一個公道。而飾演「Letty」的Michelle Rodriguez，也加入戰團，在網上串爆編劇Chris Morgan，直指他沒有資格。

其實，Chris Morgan早在2006年的《狂野極速：飄移東京》開始就擔任系列電影編劇，之後的第4集至第8集，以及今集獨立電影都是由他負責寫劇本。早前，他曾經回應關於「韓」的事情，他表示演員姜成鎬是他的好友，「韓」也是他喜愛的角色。他指出，在《狂野時速：雙雄聯盟》，「Deckard Shaw」這次已經變成一個非常有趣有型，而且有意義的角色。當時他說這點對「韓」的確有所虧欠，劇組一直在討論如何還給韓一個公道。

有不粉影迷都為「韓」抱不平。（Twitter相片）

據知，最後劇組決定在《狂野時速：雙雄聯盟》特別安排了一個情節，就是「Deckard Shaw」在薩摩亞戰鬥時，對妹妹說：「我做過的事情，我必須彌補。」編劇Chris表示：「這句話就是有意思的，要讓大家知道這句是在暗示韓的死，即是這件事一直「Deckard Shaw」的內心，折磨着他，他是真心希望能做出彌補。」編劇覺得支持「韓」的影迷，應該會滿意這個安排。

「Letty」在社交平台表達不滿，直指編劇不能再影響第9集的情節。（Twitter相片）

但飾演「Letty」的Michelle Rodriguez似乎就不太領情，她在Twitter串爆，直指自己比編劇Chris，更早就參與這個電影系列，更指對於未來的劇情內容以及發展，跟Chris完全沒有關係。」又重提Chris曾答應會還「韓」一個公道，似乎很不滿意Chris的安排。

而編劇Chris事實上，也因忙於《狂野時速：雙雄聯盟》，所以的確沒有為《狂野時速9》編劇，而「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及積遜史達頓仔也將不會在《狂野時速9》演出，相信不會影響第9集的劇情。