【狂野時速】戲外都係一家人　Paul Walker女兒攬雲迪素囡囡合照

《狂野時速》系列由2001年開始發展，不經不覺下年將會迎來第9集，一眾粉絲追足這麼多年，當然非常重視戲中角色之間那種家人的情誼。 當中最令大家不捨的一定是2013年因車禍去世，飾演「Brian O'Conner」的保羅獲加（Paul Walker）。近日保羅的20歲獨生女兒Meadow Rain Walker貼出與雲迪素（Vin Diesel）的女兒合照，大曬他們戲外也像家人般親密，簡直令一眾影迷感動得快要流淚。

《狂野時速》系列由2001年開始發展，不少影迷追足這麼多年，當中除了連場車戰激戰睇得緊張，其實戲中角色之間像一家人的感情也相當觸動人心。（劇照）

今年新戲《狂野時速︰雙雄聯盟》是《狂野時速》系列電影的外傳作品，在全球大收旺場，累積票房超過6億美元。不過，其實近年早已多次爆出，兩大主角狄維莊遜（Dwayne Johnson）與雲迪素不和的新聞。據知，狄維莊遜與積遜史達頓也將不獲邀參演《狂野時速9》，似乎兩邊演員都在暗中較勁。

保羅女兒Meadow撐雲迪素

而雲迪素近日就得到保羅獲加的親生女兒支持，Meadow是保羅的獨生女。爸爸保羅2013年不幸因車禍去世，終年僅40歲，當時消息震驚整個荷里活，不少影迷對於失去這位外貌與實力兼備的演員，都非常痛心，尤其《狂野時速》系列的忠粉特別感到可惜。

當時保羅與前女友Rebecca McBrain所生的女兒Meadow只有15歲，她曾經表示，感激爸爸在《狂野時速》系列的拍檔們給了她很多愛，就像家人之間的支持和關懷。

Meadow大個女有樣有身材

自從爸爸保羅去世後，Meadow一直生活低調，只間中更新社交網站，不過從近年的相片所見，Meadow已經女大十八變，大個女有樣有身材，更相當有氣質。去年有指她秘密簽約模特兒公司，將會在model界發展。

近日，她上載一張與雲迪素的女兒Hania Riley合照，更留言說：「與我的天使。（with my angel）」可見兩位星二代感情得到延續，的確像家人般親密。而雲迪素也貼出一張，保羅生前與她女兒Hania的合照，非常溫馨，就像一代傳一代的愛。

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網民大讚：他們是真正的一家人

其實雲迪素與保羅因為合作《狂野時速》，而培養出很深厚的感情，雲迪素更成為Meadow的契爺，所以他們戲外也像電影故事的情節一樣，互相關心、扶持。粉絲看到相片都不禁表示很感動，指他們是真正的一家人，也很感謝保羅過世後，一直照顧和守候他的家人。

而看到保羅的女兒亭亭玉立，長大成人，不少影迷都大讚Meadow絕對有潛質繼承爸爸的衣缽，五官標緻樣子甜美，身型也好，在模特兒界必定能大展拳腳。不知道契爺會否讓Meadow也加入《狂野時速》這個大家庭？如果成事，相信影迷們都會相當期待她的演出。

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