【與神同行】河正宇非「地獄使者」首選？　製片原孰意兩大男神

南韓電影《與神同行》（신과함께: 죄와벌）製片元東淵赴台分享經驗。他透露，片中飾演陰間使者的韓星河正宇，原先並非第一人選，而河正宇卻因這個角色爆紅，身價水漲船高。《與神同行》在港台韓皆創下亮眼票房，元東淵日前受台北市電影委員會邀約，分享製作此片的經驗，以及製作賣座電影的關鍵。

元東淵擔任製片的南韓電影，包括《醜女大翻身》（미녀는괴로워）、《雙面君王》（光海, 王이된男子）等片，《與神同行》及《與神同行：終極審判》（신과함께: 인과연）兩部曲，在各國上映更吸引逾2000萬名觀眾，全球票房總收入高達港幣15億，刷新韓國影史票房紀錄。

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北市影委會今天發布新聞稿，分享元東淵講座內容。元東淵在講座上透露，《與神同行》片中陰間使者一角的首選，原本並非河正宇，而是韓星元斌與金秀賢，兩人先後拒絕此角之後，他才找上過去合作經驗愉快的河正宇，也讓河正宇因這個角色爆紅，身價水漲船高。

元東淵笑言，這是他決定將《與神同行》第1、2集一起拍攝的原因，這樣才不會因為電影上映後演員大紅大紫，電影公司必須花大錢才能讓原班人馬回歸。他也分享對南韓電影市場現況的觀察，他指出，南韓電影生命週期越來越短，現在電影在南韓戲院上映，完全依照大數據運作，作品的「認識度」、「好感度」及「觀賞意願」，是戲院安排上映廳數的關鍵指標。

元東淵笑言，為了預防有河正宇爆紅的事例，令他決定將《與神同行》第1、2集一起拍攝的原因，這樣才不會因為電影上映後演員大紅大紫，電影公司必須花大錢才能讓原班人馬回歸（《與神同行2》劇照）

元東淵提到，《與神同行》在這3項指標，都遙遙領先同期上映的電影，因此在上映首星期就搶下2300個廳。其他電影則選擇避開檔期，不跟《與神同行》打對台。元東淵還引用孫子兵法指出，這就是「不戰而勝謂之上兵」。談到題材的開發，元東淵指出，他只選擇在市場上具備一定成功的IP來改編，例如他下一步製作的電影，將改編西班牙知名的燒腦電影《死無對證》（The Invisible Guest），這部低成本懸疑電影以撲朔迷離的劇情，在各國皆創下票房佳績。

只選擇在市場上具備一定成功的IP來改編，例如他下一步製作的電影，將改編西班牙知名的燒腦電影《死無對證 Contratiempo》（《死無對證》官方宣傳海報）

元東淵認為，需要龐大資金的商業電影，風險也極高，與其將資金賭在不知道觀眾會不會埋單的故事，不如從已經有明確市場的題材下手。他表示，一部商業電影應該完全遵循資本市場的遊戲規則，遵循市場取向，並透過融資方式運作，不應該靠政府的資金拍片。假如政府將資源挹注給商業導向的電影，反而會導致產業喪失競爭力。

元東淵最後勉勵電影人勇敢迎接人生的意外，他說，創作的靈感正是藏在這些意外之中，電影人也不必為自己的低潮過度自責，未來仍有可能在影壇發光。

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