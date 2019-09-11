【曳曳同學會】大量性玩具兼成人情節　現實中邊個童星最早熟？

荷李活爆笑喜劇《曳曳同學會》由《賤鄰50》、《洋腸派對》班底炮製，電影講述三個小學雞男生，剛剛升上中一。為了與同學仔開咀咀Party，於是出盡法寶想知道接吻這回事？結果搞出一個「大頭佛」。 三個童星雅各川伯尼（Jacob Tremblay），Brady Noon以及Keith L. Williams抵死爆笑演出，在戲中放得很開，更玩埋性玩具。早前，他們一起宣傳新戲，被問到涉及成人玩具的戲份，他們竟然這樣回應。

三個人細鬼大的小朋友，初嘗啤酒的反應超好笑。（《曳曳同學會》劇照）

《曳曳同學會》講述剛升上初中的12歲男仔Max（雅各川伯尼飾演），與兩個死黨Lucas（Keith L. Williams飾演）及Thor（Brady Noon飾演）。三人從幼稚園就開始認識，感情好到不得了，做甚麼事都齊上齊落。從未咀過的Max獲同學仔邀請，參加「Pre失身咀咀Party」，這樣重要的場合，當然想帶埋兩位老友去。情竇初開的Max更希望在派對上，與他暗戀的女生咀咀，但他根本不懂接吻，於是他們在參加派對前，就落足心機研究，想不到過程卻愈玩愈大鑊，搞出一個爛攤子。

為了參加咀咀Party，與心儀的女生錫錫，Max事前當然想好好準備。（《曳曳同學會》劇照）

未夠秤買到丸仔

三個童星演出精彩，整個曳曳歷程簡直令觀眾笑到停唔到。現實中，他們已經因為這次合作成為好友，默契十足。事關他們在加拿大拍攝的第二天，就齊齊去了雅各的家過夜，那天起各人之間就認識更深。早前，他們接受訪問時也是爆笑連場，現實中，Keith L. Williams的確高大好多，已經高過兩位拍檔足足成個頭，難怪他在戲中可以扮大學生買丸仔。

戲中情節爆笑連場，相信影迷會看得很盡興。（《曳曳同學會》劇照）

拍戲咁多性玩具 父母咁樣講

他們又指出戲中有不少情節，都是他們的即興演出，相對比較有演出經驗的雅各就話拍喜劇，「演員懂得玩即興很重要。」咁人細鬼大的他們莫非真的如戲中一樣咁鬼馬又早熟呢？

提起戲中有不少情節涉及成人玩具，以及有味笑話，雅各就即刻搞笑地扮純情，指出他們之前不知道那些都是什麼，但如果覺得好奇，都會問父母，但父母就竟然話：「如果我們認為你們（三位童星）不需要知道，便不會告訴你們。」

點撃即睇出動咗咩性玩具：

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幼兒班就同人求婚 原來佢最早熟

而提到這次拍戲有吻戲，父母又有沒有甚麼意見？雅各就話媽媽經常提他嘴巴要保持乾燥，Keith雖然這次在電影中沒有吻戲，但他說媽媽會不斷提他吃薄荷產品。不過，講到現實中最成熟的就應該是飾演「Thor」的Brady，事關他自爆讀幼兒班時，曾經拿了媽媽的結婚戒指回學校，向一個女生求婚，「大家冷靜一點，因為她說『No!』拒絕了我。」然後，幼兒班的老師就打給我媽媽說「你的結婚戒指在我們這裡。」

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為了新戲宣傳，這三個小男孩最近都經常拍住外上節目、做訪問，而網民都因為他們可愛的對答，而哭笑不得。有影迷指出從前在《奇蹟男孩》的雅各轉眼間就成為了少年，又話「男生們坐低時，因為不夠高腳都吊起來，感覺超好笑！」