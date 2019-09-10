【Anna】傳奇間諜時佩璞　男扮女勾引法國駐華大使仲「生埋仔」？

法國大導演洛比桑（Luc Besson）一向擅長拍攝以女特工間諜為主題的電影。他近期帶來全新自編自導電影《Anna》，讓特工熱潮再次席捲全球。 在歷史上，俄羅斯、美國一向盛產間諜、特別是在世界大戰及冷戰時期。然而，原來中國都曾經出現一位叱吒一時的間諜。他最厲害之處，是憑男扮女裝，成功蒙騙時任法國駐華大使館的職員，為中國獲取不同國家的情報。最終，這件轟動國際舞台的間諜事件，被改編成百老匯戲劇及電影《蝴蝶君》（M. Butterfly）。

由Sasha Luss主演的《Anna》，是一部以特工間諜為題材的電影。（《Anna》劇照）

轟動國際中、法間諜案

這件轟動國際的間諜案發生在1964年的北京，當時中國在韓戰後開始跟西方國家建交，而法國就是其中一個跟中國建交的國家。當時20歲的法國青年Bernard Boursicot獲委任在法國駐華大使館擔任會計員。在同年12月，Bernard Boursicot在聖誕舞會上，首遇當時26歲的時佩璞。據《紐約時報》在2009年報導，指Bernard Boursicot在日記上記載他當時曾跟男性有性關係，但同時希望與女子墮入愛河。當他見到時佩璞時，時佩璞仍以男裝示人，但「她」卻向Bernard Boursicot表示自己是「女京劇演員，但因父親想要一個男孩，所以被迫以男裝示人。」

由法國大導演Luc Besson執導的《Anna》，是一部以女特工間諜為主題的電影。（IMDb 圖片）

時佩璞男扮女裝 成功勾引法國駐華大使館職員

由於時佩璞當時在大使館內教導員工家屬中文，於是兩人關係急速發展，之後還成為戀人關係。Bernard Boursicot確信時佩璞是女子，還與「她」發生性關係。至於當時「她」如何蒙騙Bernard Boursicot，有指時佩璞有天生缺陷的隱藏式陰莖，而且兩人總在漆黑一片的環境下發生性行為。《紐約時報》記者Joyce Wadler成功採訪到Bernard Boursicot，並撰寫了《Liaison》。她在書本上詳細描述這段關係，指出︰「時佩璞能把他自己的睾丸縮走，並控制他自己的陰莖，從而創造出女性性器官的錯覺。」最終兩人維持了一段長達20年的戀情。

時佩璞向Bernard Boursicot稱自己是女京劇演員，但遭父親迫以男裝示人。（《蝴蝶君》劇照）

一家三口在1982年法國團圓

最誇張的是，時佩璞在1965年還向Bernard Boursicot稱「她」懷孕，最後「她」從新疆買下一個孩子假冒，而這男孩名為時度度。隨後的十年間，Bernard Boursicot被派往其他國家，同時開始為時佩璞搜集別國情報。最後Bernard Boursicot在1979年返回法國，但卻與時佩璞失去聯絡。然而，時佩璞從這段關係中，獲得超過150份法國大使館的文件。3年後，Bernard Boursicot把「妻子」時佩璞及16歲「兒子」時度度接到巴黎居住。翌年，兩人被法國當局控告間諜罪。檢方當時向Bernard Boursicot稱時佩璞其實是男人，惟Bernard Boursicot堅拒相信。直到他親眼目睹時佩璞的身體才相信。當他得知真相後，曾試圖自殺不果。在1986年，兩人間諜罪罪名成立，各被判監禁6年。

時佩璞的間諜案轟動國際舞台。（《蝴蝶君》劇照）

兩人最後各自獲特赦，提前釋放。然而時佩璞很少提起與Bernard Boursicot的事，只曾表示「我過去能讓女人和男人都為我神魂顛倒」及「我是誰，他們是誰，不重要」。最終，時佩璞在2009年6月30日離世，有指「她」曾指出仍然然愛著Bernard Boursicot。至於Bernard Boursicot則曾表示「在真相大白前，這是個很美麗的故事。」