【Anna】女殺手之父洛比桑　一片捧紅妮坦莉寶雯登上影后之路

法國名導洛比桑（Luc Besson）堪稱「女殺手之父」，別具慧眼的他多年來捧紅了不少女星做女殺手，尤其是《這個殺手不太冷》（Léon）中妮坦莉寶雯（Natalie Portman）的Mathilda一角，至今仍有不少人會在特別日子打扮成Mathilda，可見影響之深，加上當年妮坦莉寶雯只有13歲就擔正做女主角，令不少觀眾都有留意。 除了這個經典角色外，其實洛比桑更捧出4位「女殺手」，一齊盤點佢捧紅過邊幾位！

據指多國電影界曾翻拍《墮落花》，不過至今仍沒有一部能超越原版。（《墮落花》劇照）

1990年《墮落花》（Nikita）Anne Parillaud

洛比桑其實跟Anne Parillaud有過一段婚姻，當年他勇敢地以「女性殺手」角色作為整個故事的主軸，而正正Anne Parillaud就是「Nikita」的來源靈感，洛比桑曾透露當他認識Anne Parillaud時，感覺非常神秘，又不想透露自己的生活，所以為了她訂下一個雙重身分，實際是一名殺手。

此外，消息透露在《墮落花》中，Nikita首次出場的鏡頭正是Anne Parillaud拍攝的首場戲份，雖然只得一句對白，但洛比桑卻將這個鏡頭拍了一次又一次，接近100次才喊停，最後才決定採用第2個拍攝的鏡頭，由此得知洛比桑為了畫面的執着。

+ 6 + 5 + 4

妮坦莉寶雯簡直由細靚到大！（《這個殺手不太冷》劇照）

1997《這個殺手不太冷》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）

《這個殺手不太冷》（Léon）是洛比桑的經典作品，亦是妮坦莉寶雯的處女作，因為此作，不得不說洛比桑的眼光獨到，早在她只有13歲時就看中，讓年紀輕輕的她擔正《這個殺手不太冷》的女主角。此後她更演出了《星球大戰》（Star Wars）系列、《V煞》（V for Vendetta）和Marvel《雷神奇俠》（Thor）系列等等電影，更憑着《黑天鵝》奪得第83屆奧斯卡最佳女主角獎，不只是靠單一出道作在觀眾心中留下深刻印象，是一位美貌與實力並存的女星！

+ 8 + 7 + 6

《第五元素》中美娜祖華維茲的造型一定令人留下深刻印象。（劇照）

1997《第五元素》1999《聖女貞德》美娜祖華維茲（Milla Jovovich）

1997年上映的《第五元素》（Le Cinquième élément）讓洛比桑跟女主演美娜祖華維茲（Milla Jovovich）結緣，兩人於同年結成夫婦，不過在2年後拍完《聖女貞德》（Jeanne d'Arc）後，兩人宣告離婚。

之後美娜祖華維茲接下《生化危機》（Resident Evil）Alice一角，今年更推出了《地獄怪客：血后的崛起》，不過當時被一眾網民攻擊，她則霸氣開post一一回應：「《第五元素》？如果你睇返當年影評，應該會認為係有史以來最差的電影；洛比桑的《聖女貞德》？簡直災難。更加唔使講《生化危機》！」這位女星果然戲內戲外都一樣霸氣外露！

+ 4 + 3 + 2

施嘉莉祖安遜本來已經好型！（《LUCY：超能殺姬》劇照）

2014《LUCY：超能殺姬》施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）

要知道當施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）出演《LUCY：超能殺姬》（Lucy）時，其實她早已加入Marvel《復仇者聯盟》，當上了「黑寡婦」（Black Widow），故她不算由洛比桑捧出來的女殺手。不過當時不少人衝着施嘉莉祖安遜去看這部戲，全球票房約4.63億美元（約36億港元），是洛比桑歷年來最賣座之作，更再將施嘉莉祖安遜性感和打得一面推向高峰。

+ 2

洛比桑最新一代女殺手薩莎露絲。（《Anna》劇照）

2019《Anna》薩莎露絲（Sasha Luss）

今年洛比桑新作《Anna》同樣以女殺手為要素，找來了一位影壇新星俄羅斯超模薩莎露絲（Sasha Luss）擔任女主角，電影背景回歸到1989年柏林圍牆倒下前，是一個關於美國、蘇聯、俄羅斯的間諜故事，薩莎露絲在預告中已經顯露出自己的身手不凡，成為洛比桑最新一任銀幕女殺手！

點擊看更多有關薩莎露絲資訊：

【Anna】俄羅斯超模薩莎露絲 腳傷棄跳芭蕾舞成功轉型做動作新星