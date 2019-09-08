【Anna】人妻美女潛伏愛因斯坦身邊多年　天才竟不知枕邊人是間諜

繼2014年上映的《LUCY：超能煞姬》（Lucy），法國大導演洛比桑（Luc Besson）帶來全新自編自導電影《Anna》。電影講述神秘女子Anna受命於前蘇聯旗下的國家安全委員會（KGB），讓遊輕鬆走黑白兩道之日，一方面剿滅黑勢力，但卻成功避開監控，也讓警方苦無對策。 在歷史上，KGB的間諜在刺探情報方面，可謂非常有名，連天才愛因斯坦亦被騙。

由洛比桑執導；Sasha Luss主演的《Anna》，以探討俄羅斯美女特工為主題。（《Anna》劇照）

在1935年，俄羅斯著名雕塑家Sergey Konenkov獲邀到美國普林斯頓大學（Princeton University）為著名物理學家愛因斯坦雕刻一座雕像，他帶同了他的助手兼妻子Margarita Konenkova前往當地。正因這次的偶遇，讓Margarita認識了愛因斯坦，而愛因斯坦第二任妻子Elsa在1936年病逝，令他與Margarita越走越近。在1939年，愛因斯坦請他的醫生向Margarita建議，叫她到位於紐約的Saranac Lake附近居住，享受更健康的的環境。

愛因斯坦第二任妻子Elsa（右）在1936年因病去世，讓愛因斯坦與Margarita Konenkova越走越近。。（《Einstein: Chapter Nine》劇照）

之後，Margarita每年都抽時間與愛因斯坦在Saranac Lake家中居住，而她的丈夫Sergey Konenkov則在芝加哥工作。愛因斯坦還為兩人的愛情提出了名字「Almar」。正如愛因斯坦在信中所寫，他珍惜與Margarita相處的時光，並願意為她做任何事。而在Margarita的回憶錄中，她寫道「愛因斯坦絕對是一個謙虛的人，他曾跟她開玩笑指，他出名是因為他的頭髮。」除此之外，她續表示愛因斯坦很喜歡跟她討論《相對論》。雖然她在回憶錄中表示並不完全了解這個概念，她卻表示，她對愛因斯坦卻非常理解。

俄羅斯著名雕塑家Sergey Konenkov在1935年獲邀到美國普林斯頓大學為物理學家愛因斯坦製造一座雕像。（《Einstein: Chapter Nine》劇照）

雖然未知道Margarita與愛因斯坦有否戲假情真，但來自當時俄羅斯報章《Nezavisimaya Gazeta》的記者Oleg Odnokolenko指出，社交名媛對刺探情節起了很大作用：「仍然很難確定她對愛因斯坦是否動了真情，還是只當作是一項任務。」

據史太林時任情報總監Pavel Sudoplatov指出，Margarita監測美國核計劃曼哈頓計劃（Manhattan Project）的重要人物。當時曼哈頓計劃是由美國主導，研發並製造原子彈的一項大型軍事工程，而該計劃早在1939年已經秘密展開。「在普林斯頓大學，Oleg Odnokolenko與愛因斯坦及Robert Oppenheimer非常親密。她談到Robert Oppenheimer收買左翼的人，而我們的人員已準備好與他們合作， Sudoplatov在他的自傳《Special Tasks》中寫道。

Margarita Konenkova（左）是有夫之婦，但對愛因斯坦（右）的情是真是假卻無從知道。（pinterest 圖片）

與Robert Oppenheimer不同的是，愛因斯坦其實並沒有直接參與曼哈頓計劃，但蘇聯當時認為，仍可以透過他獲取美國核計劃的訊息。最後，美國在1945年研製出原子彈，而只過了四年時間，蘇聯都成功研發出來。或者正因為Margarita所套取的訊息，讓蘇聯急速趕上。