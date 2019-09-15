《誰先愛上他的》代台灣爭奧斯卡最佳外語片：探討LGBT議題夠幽默

由徐譽庭、許智彥共同執導，邱澤、謝盈萱主演的《誰先愛上他的》，經台灣文化部影視及流行音樂產業局召開之甄選會議推薦，將代表台灣角逐第92屆奥斯卡金像獎最佳國際電影片。

《誰先愛上他的》於2018年先後榮獲台北電影節最佳劇情長片獎、最佳男主角獎、最佳女主角獎，以及2018年金馬獎入圍八項並獲得最佳女主角獎、最佳電影原創歌曲、最佳剪輯。

台灣文化部表示，今年報名奥斯卡金像獎參賽的情況相當踴躍，總計16部國片，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦《誰先愛上他的》代表台灣參賽，其推薦理由為「以通俗幽默手法反映多元性別議題，展現台灣當代平權里程碑及生命力。」

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文化部指出，《誰先愛上他的》除於國內榮獲重要獎項，國外部分亦獲2018年香港亞洲電影節亞洲新導演獎、入選2018年意大利遠東國際影展（Far East Film Festival）、入選2018年釜山國際影展亞洲之窗單元，此次代表台灣爭取國際重要奬項，深盼能再創佳績。

台灣文化部進一步表示，台灣擁有豐富多元的文化底蘊，近年各類型電影進軍國際影展屢獲肯定，將持續提升台灣電影產創能量，健全產業生態系，強化劇本創作媒合與人才培育，運用補助及投融資雙軌機制鼓勵各類型之創作，針對獲國內外重要影展肯定之電影片之導演及製作業者，依其入圍或獲得之獎項，提供其製作下一部影片的第一桶金。另文化內容策進院亦將與駐外單位密切合作，持續開發國際市場通路，讓世界看到台灣的文化力量。

《誰先愛上他的》有口皆碑，在去年金馬獎成大贏家（視覺中國）

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