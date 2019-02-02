【誰先愛上他的．影評】「襟兄妹」竟可變閨密？　平權大愛無界限

我只有一個問題，這一切，都是假的嗎？ 劉三蓮《誰先愛上他的》

電影從一開頭就狠狠撕破「假」的存在，每個人的情緒都是真的，劉三蓮（謝盈萱飾演）登堂入室狠敲阿傑（邱澤飾演）家中的鐵門，兒子宋呈希（黃聖球飾演）冷眼站在一旁，2個家庭，3個人的相互不退讓，他們之間彷彿沒有愛，但他們卻又深深愛着一個已經離開這世界的人。

那個人的名字，叫做宋正遠（陳如山飾演）。

真正愛人的人已遠離，剩下的3個人，各自有各自的盤算，他們明明都渴望着愛，希望可以安穩存於現世，最好是從此擺脫身邊這些人，也許就可以到另一個地方，擁有新的愛人。

《誰先愛上他的》在一陣混亂中開頭，帶領我們看見台北的雜亂街頭，阿傑曾是羞澀文青，如今是雅痞劇場人，遇到任何挫折與困難從不低頭；劉三蓮原本是溫婉的文書人員，丈夫過世之後搖身一變成為極為情緒化暴躁的女強人。

他們都變了。

《誰先愛上他的》劇照

阿傑、劉三蓮不斷思考自己的位置，對於宋正遠來說，自己會是怎樣的存在，會不會自己努力爭取的一切，都是假的？

沒有人能在一場慘烈的戰役中平安歸來，劉三蓮向阿傑的母親告知同志的真相，只為了拿到保險金，這是阿傑的唯二軟肋，年邁的母親與深愛的男友，劉三蓮同樣也幾乎失去了兒子，面對指責。

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我是為了你，不，說到底，我還是為了自己，每個人都努力堅強，努力去恨彼此，不願將自己最脆弱的一面，赤裸裸攤在陽光下，就是為了能夠讓自己過得更好。但這樣真的能過得更好嗎？

《誰先愛上他的》劇照

阿傑終於在舞台前哭個潰堤，劉三蓮提起過往也忍不住在心理醫生面前崩潰，我們都沒有自己想像中那麼強悍，收起唇槍舌劍，那些憤怒張狂的表情，總算擁有一種隱藏的張力，悄悄軟化了心的痕跡。

這對於一部喜劇來說，多麼美好，《誰先愛上他的》全片基調輕鬆，用一對情敵的角度看待台灣社會的同志、婚外情、教育等社會議題，幾度特別荒謬，卻又在那個有如囚牢的台北公寓、公車以及劇場空間裡面，開展出窄小卻又明亮的人性，這是寫給台北的無聊情書，字裡行間都是稀鬆平常，細讀之下，優美的又像是一首詩。

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台灣人太無聊了，生活不快樂，我們在選舉、影視八卦以及車禍新聞裡面尋找刺激，有時候啊，會不小心忘了自己多麼愛身邊的人，明明隔着一面牆，卻始終深鎖，歧出了不同的生命。但幸好我們都懂得和解，是的，是和解，不是原諒，沒有人錯了，我們只是一時迷惘，我們都知道。總要有一部電影提醒我們有多麼幸福，對啊，就是《誰先愛上他的》。

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《誰先愛上他的》2月1日於Netflix上架。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】