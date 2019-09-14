【2019多倫多電影節現場報導】談談多倫多電影節形象宣傳及架構

過往多倫多電影節一直沒有像其他大型影展般有獨特鮮明的立場，不過從今年的選片及活動安排可以看到，明顯有意在星光熠熠的鎂光燈背後加上了一分社會責任。其中提升女性電影工作者及女性電影地位絕對是最主要的任務。 撰文︰胡芷晴（Didi Wu） 百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

電影節最重要單GALA PRSENTATION當中有一半是女導演的作品。（相片由作者提供）

今年第一次在電影節最重要單GALA PRSENTATION當中有一半是女導演的作品，40%在唯一的競賽單元PLATFORM （一個設立如2015年以賈樟柯電影《站台》命名的競賽單元，目標是表揚沒有機會在北美發行的電影），更超過一半的女導演作品在Discovery 單元（一個用作發掘全球新導演的平台，只供第一或二部導演作品的單元），而另一個重點單元SPECIAL PRESENTATION的開幕電影更是《I AM WOMAN》。由此可見女性聲音的作品在大中小、老中青的單元下都有佔據比一般影展高出20%至30%的比例。除此以外還有不少以女性為主題的作品，及多個聚焦在女導演及性別平權的業内座談。在電影節期間也舉行了一個#ShareHerJourney 活動，讓公眾也可以參與。這些令人振奮的數字，絕對要歸功於今年新組成的節目組，因為當中的數目也是男女比例50/50。

電影節最重要單GALA PRSENTATION當中有一半是女導演的作品。（相片由作者提供）

在電視影集日漸成熟，製作規模和參與的導演和演員直逼電影級數的時候，電影和劇集的界線越趨糢糊，電影節不能再漠視這股大趨勢。坦白説其實自從網上串流平台開始普及後，電影業普遍都有萎縮的跡象，只有大型或小型製作，非續集式的中大型作品買少見少（上一部可能已經是《挑戰者1號》），其實此狀態是挺樣人憂心的，單看今年的片單便可看到存在的矮小危機，萬眾期待的作品數不出多少部（不是説電影質素下跌，只是整個工業的吸引程度已大不如前），有見及此多倫多電影節在2015年開始了一個電視影集的單元PRIMETIME，不只聚焦北美劇集。而在今年的6部作品當中，有來自澳洲，法國及捷克的作品，更有來自FACEBOOK WATCH的作品。暫時單元仍處與周邊的狀態，但未來會否進一步成為電影節主流，還有待討論。

（相片由作者提供）

能夠有一個多樣多變的視覺是現今倚重網上媒介的成功要素。多倫多電影節的主視覺一直有別於一般影展，沒有明顯的電影元素，相對輕鬆靈活，不會過分正經嚴肅。我個人則挺欣賞今年的設計，採用了不同的圖形，代表14個單元，也正正能帶出電影節的多元。設計不但為宣傳品提供了無限的可能性，亦大大提升了其靈活度，透過不同的組合，可以拼湊出不同主色和構圖的宣傳品，令視覺統一之餘又單一，不會產生視覺疲累，在現今不能單靠實體宣傳品的年代起了很大的作用。圖形更可變成了動畫，增強了視覺的流動性和滲透力，在實體的宣傳上多加了一份無形的參與度。

另外電影節的宣傳片也非常值得學習，特別是用來宣傳加拿大電影及義工團隊的廣告。影片基本上每一場前都會放，而每一次 (真的是每一次) 觀眾都會拍手甚至歡呼，絕無例外，能夠營造出這麼強的歸屬感和凝聚力，真心佩服。

為了吸金，多倫多電影節今年新增了一個全新獨立的頒獎典禮，名為TIFF TRIBUTE GALA，在剛剛的星期一舉行，其實是一個頒獎夜暨籌款晚宴。既然電影節已經被視為奧斯卡前奏，何不直接來一個TIFF奧斯卡，既然人都來了。由於得獎名單事前已經公布，所以暫時仍處於一個星光熠熠的籌款晚宴的狀態，不過這對參與電影節的嘉賓絕對也是好事。

作者︰胡芷晴 (Didi Wu)

百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

胡芷晴曾修讀建築，因熱愛電影，其後於倫敦修讀電影策展，曾於台灣國際紀錄片節工作，隨後加入百老匯電影中心的策劃團隊，放映不同類型的電影。她欲嘗試策劃電影以外的節目，探索空間與影像的可能性。