【2019多倫多電影節現場報導】細看一英一美的婚姻觀

剛好在這看到兩部探討婚姻電影，兩部均是劇本先行的電影，一部比較傳統，另一部則比較現代。一英一美，一老一青。 撰文︰胡芷晴（Didi Wu） 百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

TIFF代表了觀眾的力量，充分反映出人民的影響力，是一個非常平等、無架子的電影節。（相片由作者提供）

先談談由英國作家編劇威廉尼古遜（William Nicholson）導演的《HOPE GAP》，由安納貝寧（Annette Bening）、標尼菲（Bill Nighy） 及英國新晉男演員《神的孩子在戀愛》的男主角Josh O'Connor主演。《HOPE GAP》一個在英國東南部Sussex Coast望向七姊妹崖的一個地方。

電影故事情節簡單，專注在探討愛的流逝和婚姻的道德問題，描寫一個結婚接近30年甚少與獨子見面的三人家庭，在丈夫忽然提出離婚後，各人的心理狀態。劇本紮實工整，對白雕琢精緻，在沒有戲劇性情節的推進下，深入呈現角色情緒和心理轉變。電影提出了一個獨到的切入點，來比喻婚姻失敗的對錯：在生死一線的時候，有機會生存的人是否應該奪去奄奄待斃的資源去保住性命。即使説在婚姻已奄奄一息的時候，與其讓所有人都痛苦，何不把痛苦的人數減至最少。這樣好像是替破壞婚姻的人找藉口，但確實值得深思。《HOPE GAP》談及的雖不是什麼新事物，但觀賞過程卻是非常療癒，可惜暫時電影國内外平價一般，其中是因為安納貝寧不合身的英式口腔和老掉牙的題材。

在生死一線的時候，有機會生存的人是否應該奪去奄奄待斃的資源去保住性命。（《HOPE GAP》劇照）

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另一部是好評如潮的《婚姻故事》（Marriage Story）。由諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導，阿當戴華（Adam Driver）和施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演。諾亞鮑伯一向善於描寫都市中產文化知識分子，其作品輕鬆幽黙風趣又富時代感，而《婚姻故事》絕對是他近年的代表作。電影由兩人對關係存疑開始，到決定離婚，被逼進入法律程序，為爭取撫養權而對立，中間嘗試過磨合和解，最後仍是無法挽回，電影說中了相愛卻無法一起的無奈。兩位演員的魅力非凡，把一段段的特寫鏡頭、獨腳戲和爭執場面演得淋漓盡致，真實自然又極具感染力，導演成功指導出二位演員既優美又脆弱的一面，真情流露，叫人拍案叫絕。

《婚姻故事》雖有嘗試呈現雙方的視覺，但無疑是男方探索愛情和婚姻終結的習作。（《婚姻故事》劇照）

當中一場爭執場面更是精彩，二人由面面相覷到平心靜氣，嘗試放下成見達致共識，到意見分歧互相指罵，到口出惡言歇斯底里最後徹底崩潰，一氣呵成，盡顯功架。尾段一場阿當戴華在酒吧演唱的戲分，現場觀眾更禁不住即直拍手鼓掌。無情的法律程序亦佔了相當多的篇幅，既諷刺荒謬又真實，當中更不泛佳句和到肉的觀察。電影刻意沒有設定促成二人離婚的事件，單純描述雙方走到一個婚姻的分岔口，不進則退。設定聰明，不但可以引起更大的共鳴，還可以提高觀眾對二人的同情，亦提升了觀眾對電影閱讀婚姻的厚度和層次。《婚姻故事》雖有嘗試呈現雙方的視覺，但無疑是男方探索愛情和婚姻終結的習作，或許是導演自身對未來恐懼的閱讀，透過創作事先了解分析，告誡自己切勿重蹈世人覆轍。

作者︰胡芷晴 (Didi Wu)

百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

胡芷晴曾修讀建築，因熱愛電影，其後於倫敦修讀電影策展，曾於台灣國際紀錄片節工作，隨後加入百老匯電影中心的策劃團隊，放映不同類型的電影。她欲嘗試策劃電影以外的節目，探索空間與影像的可能性。