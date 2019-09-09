【2019多倫多電影節現場報導】以影迷為本的電影節

多倫多電影節（簡稱TIFF）是北美最大型的電影節，亦可以説是全球最大規模的觀眾向電影節。所謂觀眾向電影節，即是整個電影節無論在選片、活動以至運作都是以普羅大眾為目標，雖然也有不少業界的活動，但明顯是放映及影迷可以參與的活動較多，持票的人仕優先，而大部分產業活動和映後分享都會直接上載到官方頻道，即使是一般影迷未能親身到現場都可以參與。這裏也沒有明確的產業階級，所以整體氣氛確實是相對寫意輕鬆，甚至連片主買家都可以做一個影迷，專心看戲。 撰文︰胡芷晴（Didi Wu） 百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

由於電影節舉行在第四季初段，TIFF可以包攬全年全球最矚目的電影。（相片由作者提供）

一般世界首映的質量和數量會直接影響電影節被重視的程度，有很多電影節更會追求至少80%至100%的世界首映來提升或保持地位，但由於TIFF選片數目眾多，高達300-400部，以及其定位的原故，世界首映的比例甚至比一般地區性電影節低，到底是什麼會TIFF成為全球電影界年度盛事？

首先，由於電影節舉行在第四季初段，TIFF可以包攬全年全球最矚目的電影，亦因爲與威尼斯和羅迦洛等影展時間相近，剛在那邊首映的大片也會隨即到這裏，比如今年的威尼斯金獅獎得主《小丑》、最佳導演銀獅獎得主瑞典大師羅伊安德遜(Roy Andersson)的《About Endlessness》、最佳男演員由《Martin Eden》的意大利男星Luca Marinelli奪得、最佳劇本得主是楊凡新作的動畫電影《繼園臺七號》、以及華語地區觀眾十分關注婁燁導演鞏俐主演的《蘭心大劇院》，同時羅迦洛金豹獎得主葡萄牙導演柏度哥斯達(Pedro Costa) 的《Vitalina Varela》亦都有在這放映。對電影宣傳及製作團隊來說非常方便，可以一次過安排一個歐美巡迴，更能大大提升電影在短時間内的曝光率，在現今追求網上覆蓋率的年代造成更有效的宣傳效果。而電影節的紅地氈，亦由於北美人士性格上比較熱情的緣故而變得相當有睇頭，嘉賓影人們也分外高興。同時對世界各地的策展人來説也是一個選片天堂，可以在短時間内同一地點看到最炙手可熱的商業及藝術新片，並可以互相交流。

TIFF代表了觀眾的力量，充分反映出人民的影響力，是一個非常平等、無架子的電影節。（相片由作者提供）

第二，是觀眾的影響力，由於這裡的觀眾主要是普羅市民為主，他們的反應成為了評估電影在市場表現的重要指標。近幾年TIFF的觀眾票選獎更成了奧斯卡的大贏家，其獨特的藝術和商業平衡的結構，使荷李活更重視這個平台。同時亦因為歐洲的主要影展取向都是偏向藝術電影，荷李活製作自然不會是其焦點，TIFF便成為了他們主要的平台。而這邊觀眾的反應也特別投入，現場充滿節日氣氛，提升了大家的接受程度。TIFF代表了觀眾的力量，充分反映出人民的影響力，是一個非常平等、無架子的電影節，只要你喜歡電影無任歡迎。

近幾年TIFF的觀眾票選獎更成了奧斯卡的大贏家，其獨特的藝術和商業平衡的結構，使荷李活更重視這個平台。（相片由作者提供）

作者︰胡芷晴 (Didi Wu)

百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

胡芷晴曾修讀建築，因熱愛電影，其後於倫敦修讀電影策展，曾於台灣國際紀錄片節工作，隨後加入百老匯電影中心的策劃團隊，放映不同類型的電影。她欲嘗試策劃電影以外的節目，探索空間與影像的可能性。