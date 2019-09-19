【老師．喪屍．小BB】細路仔都要打喪屍　爆笑暴力指數無底線

要數喪屍主題電影，年終都有唔少，要突圍而出真係唔易。在今年《辛丹斯電影節：香港》首播的《老師．喪屍．小BB》，就將故事主角「年輕化」，去到幼稚園學生！不過唔好以為幾歲人仔就一定要你照顧，過程中竟然有提供唔少殘暴手段俾老師執行，情節真係Cult到無淪。

帶住班幼稚園去旅行，點知遇到一班喪屍。（《老師．喪屍．小BB》劇照）

故事講男主角Dave失戀，為療傷竟選擇陪外甥參加幼稚園學校旅行，不過錯有錯著，就俾佢遇上美女教師Caroline。結果傷口未治即癒，並使出渾身解數冧女，誰知成個旅程出現咗電燈膽，就係一大群喪屍。原來郊遊點附近有個軍事基地實驗失敗，殺出一班喪屍空群而出襲地球。一班大人，手無寸鐵，但要保護一班幼稚園學生安全離開之餘，仲要唔俾佢知有恐怖事發生，驚嚇親細路仔，但估唔到最後班細蚊仔竟然幫到手打喪屍。

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唔好以為打喪屍係成年人專利，就連呢班小朋友都有一技傍身。事源戲中有一幕，Miss衝出去打喪屍前，問咗班細路如果遇到喪屍會點做，結果成班都識答，而且手法相當兇狠！原來係關佢哋有打機事。電影又驚又喜，不乏爆笑情節，絕對滿足到一眾喪屍粉，不過對於有份拍嘅小朋友，暫時就冇機會睇到套戲喇！

女主角一方面對住班小朋友要笑面迎人，另方面對住班喪屍就兇狠怒斬，性格嚴重分裂。（《老師．喪屍．小BB》劇照）

今年《辛丹斯電影節：香港》於19/9 - 1/10舉行，詳情可上網址查詢︰https://hk.sundance.org/2019/en