【喪屍鹿】《屍殺列車》劇情成真　如果成個動物園中毒又會點？

近日，美國疾病管制與預防中心於網站公告，美國24個州份連同加拿大兩大省，截至2019年1月，接連錄得有鹿隻感染慢性消耗病（Chronic Wasting Disease），俗稱為狂鹿症。鹿隻受感染後體重會急劇下降、四肢不協調、更會失常地四出攻擊同類或人。 專家更警告，若果人類食用受感染的鹿肉後，有機會被傳染！這情節有如韓國電影《屍殺列車》一樣，不過計動物受感染，最恐怖嘅未必係鹿！

喪屍鹿在《屍殺列車》出現，想不到現實中都會成真。（影片截圖）

提起喪屍鹿，好自然會諗到《屍殺列車》開場一幕，一頭受喪屍毒感染的鹿，成為病源，毀了成個釜山。將喪屍元素放進動物，比比皆是，其中2016年的電影《Zoombies》，睇片名，就知病毒將會感染成個動物園，令各種兇猛動物獸性大發。

北美多個州份都出現鹿隻屍體，多數是受病毒感染，並侵蝕大腦及神經系統至死。

電影屬B級製作，電腦特效質素當然要見諒，不過故事的橋段就非常新鮮。故事講一個動物園獸醫，得知園內一隻馬騮有病便進行急救，可惜最後都返魂乏術。正當想為牠蓋上白布，牠突然醒來，但雙眼變得兇狠，更會主動襲擊人類，從而得知喪屍病毒正式入侵動物園。

電影《Zoombies》的病毒源頭是來自一頭馬騮。（影片截圖）

無論被喪屍定喪獅圍，都一樣咁驚。（影片截圖）

病毒一擴散，全個動物園都淪陷，所有動物都受感染，當中包括獅子、長頸鹿、大象、黑猩猩等，而電影海報就索性用「喪獅」做主打，非常搶眼。不過劇情發展到最後，最兇猛，最難對付的並非「喪獅」，而係「喪猩」。故事到政府對於這個失控的狀態都難以解決，決定用火攻，將整個動物園燒掉。以為一勞永逸？在片尾火堆中的黑猩猩在半死狀態下，竟然開睜開雙眼，似乎想鋪續集，但若果製作費都係咁上下的話，都係點到即止好喇。

呢隻喪猩，就成為終極大佬，堅恐怖。（影片截圖）

以為火攻就可以獲全勝？想得太天真。（影片截圖）