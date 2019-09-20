【反斗奇兵4】驚爆另一結局改寫胡迪牧羊女命運　粉絲：接受唔到

《反斗奇兵4》6月在香港上映時，掀起了一番熱潮，與上集相距9年再帶來新故事，影迷當然非常期待。 尤甚在故事結尾，胡迪最終的決定，牧羊女的抉擇，都惹哭了不少粉絲。但想不到導演Josh Cooley最近公布了《反斗奇兵4》的另一個結局，這個版本更完全改變了胡迪和牧羊女的命運，顛覆了整個故事的發展。有網民睇完就驚叫︰「真的完全接受不了這個結局。」

今集《反斗奇兵4》其中一個最搶眼新角色，一定是「小叉」吧！（toystory/IG相片）

《反斗奇兵4》講述胡迪一直很重視自己的小孩主人，無論是安仔還是寶妮，他都特別上心，但漸漸地他在寶妮心中的位置卻起了變化。寶妮返學自製了一個新玩具「小叉」，但「小叉」起初卻極不情願成為玩具，自認是垃圾一件，要胡迪為寶妮守護住先成為真正的玩具「小叉」。寶妮一家出發去公路旅行，胡迪一班玩具都伴隨前行，胡迪意外闖進了一間與古董店，更在裡頭與舊愛牧羊女寶貝重逢。

據知，原來Pixar是想將胡迪和Barbie湊成一對，最後因版權問題，才將胡迪與同牧羊女撮合成情侶。（《反斗奇兵4》劇照）

沒有主人玩具會活得比較開心？

《反斗奇兵4》這次圍繞著新玩具發展，當中也有提到玩具自主的話題，到底玩具陪伴著主人過活會比較開心？還是沒有主人的玩具，其實能帶給更多不同小朋友歡樂，同時也活得更自由？

胡迪在《反斗奇兵4》的結局做了一個重大決定，一直視孩子為第一位的胡迪，竟然選擇離開寶妮，甚至向一眾感情深厚的玩具告別。

有指牧羊女的原型是來自歐美放牧女性的形象寶貝。（《反斗奇兵4》海報）

Pixar公開另一結局 顛覆胡迪牧羊女命運

胡迪選擇與牧羊女一起在外邊流浪，過著冇主人的生活，這對胡迪來說，絕對不是容易的決定，所以當時這個結局令不少影迷看得心酸，喊濕了幾張紙巾。

但最近隨著《反斗奇兵4》即將推出藍光碟版本，導演Josh Cooley就公開了另一個結局，將牧羊女原本覺得玩具不一定要有主人的想法完全改變了，她竟想跟古董店主的孫女Harmony回家做她的玩具。Harmony即是原本奸角Gabby Gabby一直想要跟她回家的小妹妹，在這個新結局中，牧羊女竟選擇這個是她的孩子，相信自己應該陪伴對方。

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網民：替代結局唔合理

有不少網民表示難以接受這個「新結局」，幸好電影版《反斗奇兵4》，Pixar最終沒有採用這個結尾。他們指出看過這個替代結局後，都覺得這完全顛覆了整個故事的發展，而且牧羊女原本跟Harmony並沒有太多交流，覺得這結局根本不太合理，甚至更令人失望。

不過，都有影迷指，這個未被採用的結局，雖然改寫了胡迪和牧羊女的命運，但如果胡迪能與所有玩具在一起，感覺更完滿，所以覺得這個結局比較好。