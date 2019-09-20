【第一滴血】盤點Rambo五大經典裝備　有把槍揸錯晒呃足觀眾30年

動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）在80年代紅極一時，演活了《洛奇》系列的Rocky、《第一滴血》系列的Rambo，一個大隻佬為正義打足三十幾年，每次在戲中演出連串的動作場面、殺絕狂徒、以眼還眼，觀眾看得很爽。 而其實多年來Rambo經歷了37年，迎來第5集作品《第一滴血：終極血戰》，除了一如以往打得夠狠的Rambo繼續殺出一條血路，其實多年來Rambo使用的兵器、以及他標緻性頭帶等都很經典。

1982年史泰龍拍下第一部《第一滴血》，故事講述在越戰退休的軍人Rambo，一直生活在打仗後的陰影之下，無法正常生活，在小鎮遇到美國黑警，竟被侮辱甚至觸發起他之前被北越軍虐待的經歷。結果，Rambo創傷後遺症爆發，以血懲奸，與警察展開激烈對戰。

而在《第一滴血：終極血戰》，史泰龍自然不再展露身材，改以出神入化的戰技取勝。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

史泰龍在新戲中連場激戰，絕對是寶刀未老。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

之後幾集，Rambo為了正義，不惜以暴易暴，單打獨鬥、設下陷阱，打得夠盡又爆晒血，喜愛的影迷看戲後只有一個字爽！電影系列發展了超過三十年，即刻回帶看看有邊幾款武器最經典？

點撃先睇４個Rambo經典配備：

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M60槍都係經典 但原來Rambo騙了大家很多年

從《第一滴血》到最新一集作品《第一滴血：終極血戰》，足足經歷了超過30年，經典場面數之不盡。當中一把經常出現的M60機槍，出場度極高。這把M60機槍火力十足，自備腳架，供人們放在地上發射。不過，Rambo就騙了大家很多年，其實美軍在打越戰時，明確規定嚴禁機槍射手提起這把重量十足的槍械。這個極危險的動作。事關槍手就算放在地上發射，機槍震動，要穩定已經不易，何況要單手拿起這把槍，絕對是不易。

而Rambo習慣斜背整排子彈在身上，也算是Rambo發明的姿勢，之後也有不少電影的角色有模仿這個霸氣的動作。