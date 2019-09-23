三大動作巨星鬥到下一代　史泰龍、阿諾、韋利士女兒暗中鬥靚？

今年是史泰龍（Sylvester Stallone）從影50年，代表作電影系列又推出第5集《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood），這位大隻佬讓粉絲勾起不少回憶。 而其實當年史泰龍、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）以及布斯韋利士（Bruce Willis）都算是1980及90年代的三大動作片巨星，經常都被影迷拿來比較，但想不到這股較勁，會由上一代較量到下一代。原來三大巨頭的都是「外父相」，膝下有一堆女兒，到底邊個最靚最索，有望取得終極勝利？

史泰龍（Sylvester Stallone）最近在第5集《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood），連場動作戲仍然看得觀眾好肉緊。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

史泰龍這位大隻佬，如果要數他的代表作，電影系列《第一滴血》必定榜上有名。他由37年前開始，就開始演出Rambo這個勇者。今年，電影系列迎來第5集《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood），史泰龍繼續殺個片甲不留。

三大動作片巨星由後生鬥到老

電影一出除了勾起大家的集體回憶，也有影迷問道：「80及90年代的動作片巨星，你最喜愛的是阿諾舒華辛力加、史泰龍定布斯韋利士？」話題掀起熱烈討論，但其實三大動作巨星都各有自己的風格，受歡迎程度真的是叮噹馬頭。

阿諾舒華辛力加日前專誠拍片為老友史泰龍宣傳《第一滴血：終極血戰》。（Rocky Balboa/fb圖片）

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西絲汀史泰龍（Sistine Stallone）有份演出《鯊海47米：狂鯊出籠》，史泰龍一家當然要出席撐場。（GettyImages）

史泰龍的三個女兒：

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「鬥爭」延伸到下一代

72歲的阿諾舒華辛力加與現年73歲史泰龍尤其好友，有時大時大節都會互相到對方家探訪。老友史泰龍出新戲，阿諾更專誠拍片宣傳。

但不要以為「鬥爭」就此完結，其實三大巨星的星二代才更有睇頭。有網民就發現幾位都好有外父相，各自都生了幾個女兒，全部都深得優良基因。但睇過相後，布斯韋利士的女兒似乎取得終極勝利，而原因只有一個。

阿諾舒華辛力加兩位千金：

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至於布斯韋利士的女兒，都有好強的戰鬥力！除了因為她的女兒非常野性，在冰天雪地穿起性感泳衣，三姊妹還會脫光光一齊沖涼，大方跟網民分享。再加上，布斯韋利士是與美魔女狄美摩亞（Demi Moore）生下這3個女兒，基因有多好，不用多說吧！

布斯韋利士係5個女兒之父：