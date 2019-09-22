「華城連環殺人案」頭號疑犯　獄友爆在囚中睇足3次《殺人回憶》

韓國真人真事改編電影《殺人回憶》，由著名導演奉俊昊執導，影帝宋康昊和金相慶主演，《殺人回憶》改編自韓國十大兇殺案之一「華城連環殺人案」，案件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，兇手前後姦殺10名13歲到69歲女性，僅1人倖存。日前（19日）韓國警察對案件有新進長，從DNA對比終於找出疑兇大有可能一直在獄中服刑的李姓犯人！

當年韓國警方即使獲得兇手的DNA，但因為對比設備並不發達，就連最重要的精液證據也受到污染，令他們怎樣調查都是毫無結果。（《殺人回憶》劇照）

死者陰道被塞異物

該名李姓男子，現被懷疑是這宗連環姦殺案的頭號疑犯，當年犯案手法極度殘忍，第一宗殺人案發生於1986年9月14日，一位69歲的婆婆在回家途中被勒死，被發現時下半身赤裸且趴在田裡。其後五年間陸續出現受害者，年齡由13歲到69歲不等，最恐怖是兇手會將異物塞進死者陰道，警方就曾在死者陰道找到9塊水蜜桃、鐵叉、湯匙和原子筆等，嘴巴通常亦會被襪、手巾或內褲塞住。

以「華城連環殺人案」為原型改編的影視作品。（《殺人回憶》劇照）

直至警方從DNA對比獲得力證後，初步鎖定疑犯是在獄中服刑的李姓的犯人。該名囚犯於1994年，因姦殺自己妻子的妹妹後棄屍，而被判處無期徒刑，正在服刑。這亦解釋到為何連環殺人於當年在沒有捉到相當疑犯下，突然消聲匿跡未有再犯案。當得知有關人物後，有囚犯向傳媒報料，李姓犯人在獄中的表現與兇殘性格判若兩人，在獄中他經常以好人形象示人，既是宗教聚會的領導，亦會在聚會收到的麵包分予其他犯人，而且所穿的囚服，燙得比獄警們制服還要燙貼，因此名聲和人緣都不錯。

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跟模擬畫像非常似

而最新韓媒的報道指，有一名在2016年關進釜山監獄、曾與李犯人相處過2年的犯人表示，對方曾在獄中看了3次電影《殺人回憶》，而該片正是以「華城連環殺人案」改編。「他還邊看邊向其他犯人罵，我曾經跟他在同個監獄生活，現在回想起來都覺得可怕。」犯人更憶述只要向他問起私人事，他便會轉換話題。而事實上，囚犯間早已有人討論他的長相，跟華城殺人狂的模擬畫像非常相似，圍內便有傳他就是犯人。