【殺人回憶】韓媒爆真兇坐監似嘆酒店　有冷暖氣同雪櫃用國民嬲爆

韓國真人真事改編電影《殺人回憶》由著名導演奉俊昊、影帝宋康昊和金相慶主演，《殺人回憶》改編自韓國十大兇殺案之一「華城連環殺人案」，案件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，兇手前後姦殺10名13歲到69歲女性，僅1人倖存，前日（19日）韓國警察終於宣布找出兇手！

奉俊昊將「華城連環殺人案」拍成電影，雖然戲中的人名全是化名，不過在戲內以非常高的還原度呈現出兇手的犯案手法。（劇照）

韓國警方宣布兇手是正在監獄服刑中的李姓男犯人後，根據韓媒《釜山日報》報導，他們訪問了一位跟李犯人同倉的犯人，爆料這位殺人犯那些年的服刑生活。原來他並沒有像外界般想像在監獄生活淒慘，20年來沒有犯過甚麼事，也沒有被懲處過，反而跟其他犯人相處得十分好，獄警對他的評價亦相當正面，就連監倉設備都比其他人好，有冷暖氣機以及雪櫃，在4等級囚犯中，他是第一名的「模範囚犯」！

有釜山監獄相關人士說：「要不是他被判處無期徒刑，應該早就獲得假釋出獄了。」（影片截圖）

曾被指樣貌似真兇

李犯人在監獄中似乎跟極殘忍的殺人兇手判若兩人，在內他以好人形象示人，是宗教聚會的領導，在聚會收到的麵包會分給其他犯人，囚服亦燙得比獄警們的制服還平，因為名聲不錯和人緣好，只要他開聲請求幫忙，監獄中比較有財力的犯人都很願意幫忙！

加上李犯人從來不會提及自己的私事，雖然有趟有犯人提及他跟「華城連環殺人案」的疑犯畫像十分相似，甚至懷疑他就是真兇，但基於他的「好人好事好名聲」下，該話題最終不了了之。

【殺人回憶】改編華城連環姦殺案 緝兇33年終憑DNA破案都冇用？

有犯人曾表示李犯人跟「華城連環殺人案」兇手的容貌十分相似，其實本來就是同一人。（影片截圖）

藏有女性不雅照自娛

爆料人士除指出李犯人的監倉有冷氣機和雪櫃外，再爆出原來他偷偷收集了10張的女性不雅照片，藏於保管箱之中。此外，由於李犯人是「模範囚犯」，比起一般囚犯會獲得更多優待，例如本來應該是8至15人使用一間房，他被安排使用2至3人房。

爆出以上事件後，令韓國國民非常震怒，指出「明明是連環殺人犯，竟然可以住在冷暖房」、「拎我們繳的稅去養罪犯實在令人憤怒」、「這不是監獄是酒店吧」等等感到不可理喻的留言。

+ 9 + 8 + 7