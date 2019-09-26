【東京電影節】《BB復仇記》增肥廿磅演孕婦　陳靜︰希望看到誠意

由天下一電影發行，陸以心執導，陳靜（DaDa）、朱鑑然（Kevin）、余安安、張繼聰演出的電影《BABY復仇記》，戲中DaDa首次演孕婦，就獲邀入圍於10月28日至11月5日，在日本東京舉行的第32屆東京國際電影節的「亞洲未來」單元，而導演陸以心更會與戲中飾演夫妻的朱鑑然及DaDa等到當地參與是次盛事！

DaDa跟朱鑑然戲中演一對夫婦，有不少親熱戲。（《BB復仇記》劇照）

對於電影入圍電影節，DaDa感到非常開心，坦言今次為角色做了不少準備，外形上要先把頭髮剪短，是首次以短髮參演電影，更要「犧牲」為色需要增肥接近20磅。「自己喺角色上花近兩個月時間去塑造，最大壓力係自己未做過孕婦，雖然我本身好喜愛小朋友，但角色係非一般孕婦，係一個唔鍾意小朋友嘅一個職場女強人，因為佢嘅經歷佢嘅心路歷程甚至懷孕嘅生理因素種種，所以花嘅時間資料搜集比較多，亦都參考好多懷孕嘅百科全書，希望觀眾係電影入邊可以感受到我嘅努力同誠意。」

余安安飾演公主病奶奶，張繼聰就非常破格，飾演金牌陪月。（《BB復仇記》劇照）

陸以心之前曾有作品參與過東京國際電影節，這次將再次出戰，她興奮表示：「當然係好開心，同埋冇諗過咁幸運可以再次入圍東京國際電影節。呢個係對《BABY復仇記》的莫大肯定，所以好感激電影公司、監製、所有演員仲有所有幫忙拍攝嘅手足，冇佢哋就冇呢個驚喜。」

至於朱鑑然（Kevin）對於首任男主角的電影能夠入圍東京國際電影節，亦深感驚喜及感恩，他又提及拍攝的難忘事：「最搞笑係DaDa、安安姐仲有阿聰喺餐廳食飯場戲。我第一次俾一個男人大力搓胸。不過感覺好以都唔錯！哈哈！另外我同DaDa好快就熟絡，頭幾日就拍親熱戲但似乎大家都冇咩問題，只係我第一次拍咁強烈嘅親熱戲所以特別印象深刻。」